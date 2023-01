Cardi B reveló que Kim Kardashian le dio varios consejos sobre cirugías estéticas

En el 2020, en medio de la pandemia, Cardi B, aprovechó el tiempo de confinamiento para hacerse un retoque estético en su cara, y para eso contó con la ayuda de su amiga Kim Kardashian.

Así lo reveló la rapera durante su participación en el podcast, The Jason Lee Podcast, donde habló sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

“Mucha gente cree que fui a operarme, apenas di a luz, pero no, tuve que esperar literalmente siete meses”, confesó la exponente urbana, quien se encuentra casada con el rapero Offset, en referencia a los cuidados posnatales que obligatoriamente debía seguir.

Una de las tantas operaciones que más esperaba realizarse la cantante de ‘I Like it’, era el de la nariz, al ser una parte de su cara que siempre le generaba incomodidades.

“Mucha gente me decía, ‘hay una manera más fácil de hacer que tu nariz se vea más pequeña y es poniéndote rellenos”, confesó la artista, quien añadió: “Así es que me puse rellenos en mi nariz en el 2019 y eso me dañó la nariz”.

Ayuda por parte de Kim Kardashian

Para arreglar la cirugía que se había hecho el año anterior, la artista recurrió a Kim Kardashian, para que la aconsejara, recibiendo toda una lista de doctores especializados.

“Recuerdo el momento en que estábamos en la casa de Kris [Jenner] y Kim Kardashian me dio una lista de gente a las que podía llamar para que me ayudaran”, expresó. “Llamé a una cuantas de las personas que ella me recomendó”.

Las operaciones estéticas de Kim Kardashian son un secreto a voces, puesto que nunca ha confesado realmente el número de intervenciones que se ha realizado.

Recientemente, la integrante del clan Kardashian sostuvo que ahora, con 41 años, quiere alejarse de los procedimientos estéticos que la harían irreconocible.

“Probablemente, me preocupo más del 90 por ciento de las personas en este planeta. Hago mis tratamientos de belleza generalmente tarde en la noche. Ya que todos están en la cama”, contó en su momento Kim Kardashian para referirse a sus cuidados corporales.