Video: Peinado deja calva a Kourtney Kardashian, y esta fue la reacción de Kim

Kim Kardashian y sus hermanas se caracterizan por siempre verse perfectas e imponer moda, sin embargo esto les ha traído algunas complicaciones.

En redes sociales se ha viralizado un video, donde Kourtney Kardashian le explica a su hermana Kim que se está quedando calva, todo por culpa de un peinado.

Kourtney Kardashian y Kim Kardashian

En el clip se ve la reacción de Kim quien hace un escándalo al decir que “teme por la vida de su hermana”, mientras Kourtney, tranquila le explica que esa calva se debe a un peinado en extremo apretado que usó para un evento.

¿Cuál fue el peinado de Kourtney Kardashian?

La socialité usó una coleta alta para asitir a un evento en Nueva York, cabe resaltar que esto fue en 2019, sin embargo el video ha sido retomado de nuevo en redes sociales.

De hecho la escena del clip fue tomado de la temporada 17 de Keeping Up With the Kardashians, la cual se estrenó hace tres años.

Durante una escena, las hermanas hablan sobre una calva que se ha formado en la parte superior de la cabeza de Kourt. “Kourtney, tienes un gran lugar en la parte superior de tu cabeza”, dice Kim. “Mira hacia abajo, Kourtney. Dios mío, temo por tu vida. ¿Has visto eso?”.

“No, pero lo siento”, respondió Kourtney. “Es un agujero en mi cabeza. Te juro que es de mi cola de caballo, estaba tan apretada que tenía un chichón en la cabeza”. Obviamente, Kim está siendo demasiado dramática, pero el lugar se nota.

