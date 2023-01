Dueño de OnlyFans gana más 18 millones de pesos al día

“Yo le dije te puedes acercar a mi carrito y tomarte una foto, me dijo sí pero dame una paleta, y llegaron otras personas que venían con ella y me dijo: ‘dales una paleta para yo acceder y tomarme una foto contigo (…) fueron como 150 pesos pero ahora sí que fue una buena pérdida ¿no? Sí se aumentó la venta (…) la gente pensaba que eso era en Mazatlán pero no, era aquí en acapulco”, relató el joven.

“Y con quién, con quién estoy, Karely Ruiz”, expresa el joven mientras Karely miró a la cámara y dijo “besitos, holi”.

“Fue inversión, bro”, “se llama inversión no pérdida”, “qué barato”, “pues estuvo bien”, “para ganar hay que invertir y fue una buena inversión”.