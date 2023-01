¿No le pierde? Karely Ruiz cobra 6 paletas a vendedor que le pidió una foto

Karely Ruiz es una de las modelos mexicanas mejor pagadas en OnlyFans, según la misma influencer está dentro del top tres. El gran éxito de la joven de 22 años es la gran ola de seguidores que tiene en sus diversas sociales. De hecho, la nacida en Nuevo León se volvió tendencia al filtrarse uno de los videos exclusivos que realiza donde aparece con otra mujer.

Asimismo, cada seguidor que se la encuentra en la calle le pide una foto para guardar el momento. Tal como lo intentó un joven que vende paletas. Sin embargo, jamás imagino que la modelo le cobraría por la imagen. Mediante un clip difundido en la plataforma de videos cortos, TikTok, el hombre aseguró que le cobró seis paletas.

“Yo le dije te puedes acercar a mi carrito y tomarte una foto, me dijo sí pero dame una paleta, y llegaron otras personas que venían con ella y me dijo: ‘dales una paleta para yo acceder y tomarme una foto contigo (…) fueron como 150 pesos pero ahora sí que fue una buena pérdida ¿no? Sí se aumentó la venta (…) la gente pensaba que eso era en Mazatlán pero no, era aquí en Acapulco”, relató el vendedor.

El suceso dividió a los internautas quienes explicaron que estuvo bien que Karely pidiera algunas paletas , mas otros aseguraron que fue algo abusivo, ya que la mujer tiene un auto de lujo que tiene un costo entre dos millones 816 mil y tres millones 129 mil pesos. Hasta el momento, la grabación de los hechos cuenta con más de 22 millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok.

“Se llama inversión, no perdida”, “Eso n fue perdida, fue buena inversión, bro. Qué suerte, te salió barato”, “que chido lo de karely”, o “No inventes! Buenísima inversión!!!!”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas