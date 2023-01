Dulce María aclara dudas del reencuentro de RBD: “es un momento único”

Uno de los reencuentros más esperados sin duda alguna era de la agrupación RBD, quienes aparecieron juntos en el escenario por última vez hace aproximadamente 15 años; sin embargo, ayer anunciaron su gira #Soy Rebelde Tour, con la cual recorrerán al rededor de 26 ciudades, misma que podría ser irrepetible, tal como mencionó Dulce María.

La actriz y cantante de 37 años habló durante un segmento del programa matutino “Hoy” a cerca de la gira de la que formará parte este 2023, así como también el resto de sus compañeros Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni.

Dulce María aclara dudas del tour

A pesar de los años que han pasado fuera de los escenarios, Dulce María declaró que todos se encuentran muy emocionados por la gira, ya que desde antes ya estaban planeándolo, pero la agenda de cada uno entorpecía los planes, pero este 2023 por fin lograron cuadrar sus planes, “esto es único y mágico, creo que no tiene comparación” añadió.

Soy Rebelde Tour (Cortesía)

La revelación de las fechas para #Soy Rebelde Tour fueron desde lugares estratégicos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, al parecer desde el World Trade Center estuvieron presentes Christopher Uckermann y Christian Chávez. Por su parte, Maite Perroni y Dulce María estuvieron juntas desde la fiesta de uno de los hijos de Anahí.

“Todos vamos a hacer un esfuerzo para que esto se logre, estamos muy emocionados y con una gratitud increíble de toda la gente que sigue ahí esperándonos” explicó.

A pesar de que los fanáticos se han mostrado entusiasmados de su regreso a los escenarios, muchos criticaron la exclusión que hicieron de algunas ciudades de Latinoamérica, por lo cual Dulce María explicó que es muy difícil poder compaginar los compromisos de cada uno de los miembros, no obstante, no descartó la posibilidad, “mientras sea posible, todo puede pasar” dijo.

Aparentemente el reencuentro es solo por este año, ya que la agrupación no planea mantenerse durante varios años en gira o incluso volver a grabar temas como algunos fans lo habían planteado al inicio.

“No es un regreso, no es como que vamos a estar años de gira, no, esto realmente es algo único que estamos haciendo con todo el amor. Tenemos una deuda gigante con México, porque no hicimos gira del adiós, no hicimos conciertos del adiós en México y vamos a hacer el cierre en México” dijo Dulce María.

Dulce María confirmó la participación de Maite Perroni

Luego de que Andrés Tovar y Maite Perroni anunciaron que estaban esperando un bebé, los fans cuestionaron de inmediato su participación en el posible reencuentro de RBD, luego del anuncio esto fue aclarado, al parecer tendría un par de meses después del nacimiento de su primogénito para integrarse a los ensayos del tour.