Muse dio algunas sorpresas en su concierto en Guadalajara

Tras su inicio de gira en Monterrey, la segunda parada de Muse en México fue la Arena VFG, como parte de Will Of The People World Tour.

Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard sufrieron con el tráfico vial de la zona, por lo que su show inició una hora más tarde.

Hay que recordar que el inmueble se ubica en el municipio de Tlajomulco y como suele ocurrir en la carretera Guadalajara- Chapala siempre se genera un caos vial y más cuando hay evento.

Muse hizo una hora del hotel al venue, y eso porque estuvo escoltado por patrullas; la mayoría de los asistentes hicieron un recorrido de dos a tres horas para llegar a la Arena VFG.

La banda tocó durante una hora y media con temas de su nuevo disco como Will Of The People y algunos clásicos memorables: Madness, Map of the problematique y Supermassive Black Hole; en total 23 temas.

Durante su presentación reapareció el Dr. Simi y el vocalista lo tuvo en las manos.

Matthew Bellamy y sus compañeros tuvieron poca interacción con los asistentes, pero el vocalista hizo una gran conexión a través las canciones.

Muse cierra su gira por en Ciudad de México este 22 y 22 de enero, en el Foro Sol.

Regresó @muse a la Arena VFG. La banda se presenta antes 15 mil personas #guadalajara #conciertos pic.twitter.com/XjHvMlMqQi — Gabriela Acosta (@gacosta13) January 21, 2023

Muse durante su concierto en la Arena VFG

