Muse, listo para desplegar su poderío musical en México

Era el año 2008, cuando Muse llegó a México con Black Holes and Revelations Tour, ese fue mi primer encuentro con Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard. Los integrantes realizaron una histórica firma de autógrafos en la tienda MixUp de Centro Magno, en Guadalajara, Jalisco.

Muse inicia su gira en México. (Foto: Gabriela Acosta.)

Después hubo un nuevo encuentro en 2013, cuando regresaron a Guadalajara con The 2nd Law World Tour que abarrotó la Arena VFG. Ahora, están listos para ofrecer el primer concierto en México para presentar su nuevo disco que es la excusa perfecta para Will of The People World Tour.

“Hay algo que desde los orígenes de Muse, siempre compartimos y es una broma sobre el éxito. Antes de salir nos preguntamos: “¿Ya lo hicimos todo, somos los mejores?” y decimos: “Todavía no, falta mucho para ser los mejores”. — Matthew Bellamy, vocalista

Los tiempos han cambiado, antes no viajaban con tanto equipo de seguridad y podían caminar entre la gente sin dificultades; la agrupación británica vive su madurez musical y una popularidad que los hace ser, hoy en día, una icónica banda de rock.

“Comenzamos los conciertos en vivo en México, algo que nos genera una emoción, porque hemos tenido una gran fidelidad de nuestros fans mexicanos desde que comenzamos nuestro camino. Viene una extensa gira en América del Norte. Creo que México y Latinoamérica son públicos apasionados, que entienden nuestra música y nos han permitido crecer a la par. Ya estamos maduros, pero no por eso deja de haber sorpresas en cada concierto”, compartió Matthew Bellamy.

El vocalista de la banda señaló que son músicos que aún disfrutan estar arriba de los escenarios.

“El éxito nos ha comprado un equilibrio entre el trabajo y una vida más sana, ya la fama no es algo que se busca. Nunca soñé con estar en una limusina o estar en el backstage con un montón de chicas, ahora menos. Hemos creado un estilo de vida, en el que pretendemos actuar en el escenario como músicos, pero bajando vuelve todo a la normalidad, eso nos mantiene sin egos”, comentó.

Con una gran comunidad de seguidores, aprendieron que cada proyecto o concierto en vivo, son una oportunidad para alistar nuevos fans.

“Nos sorprendemos en cada show. Normalmente vemos a un público de nuestra edad, pero aprendimos que se puede llegar a otras generaciones con otros proyectos. Nunca tuvimos una gran base de fans adolescentes hasta que la canción Super Massive Black Hole estuvo en la cinta Crepúsculo; sumamos casi tres generaciones”.

Aunque muchos señalan que el rock perdió protagonismo en los últimos años, Matthew Bellamy aclaró “quizás somos de las últimas bandas de rock que todavía tienen el sonido del siglo pasado. El rock tiene una esperanza de vida con la que podemos envejecer sin perder el estilo”.

Con la espectacularidad que los caracteriza en sus producciones, la nueva gira está cargada de sorpresas, “el protagonista es el escenario y Muse un acompañante musical. Queremos que la atención esté en lo que sucede alrededor y no tanto en la banda”, finalizó.

Conciertos en México

18 de enero. Estadio Banorte, Monterrey.

20 de enero. Arena VFG, Guadalajara.

22 y 23 de enero. Foro Sol, Ciudad de México.

Muse inicia su gira en México. (Luke Dyson)

