En la última semana, el portal Us Weekly reveló en exclusiva que la cantante, actriz y empresaria Selena Gomez estaría saliendo con Drew Taggart, integrante de The Chainsmokers, y dicha relación habría comenzado en septiembre de 2022.

Selena Gomez y Drew Taggart son captados por primera vez en una cita. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images,)

Varias horas más tarde, la protagonista de la serie Only Murders in the Building salió a desmentir estos rumores mediante un una historia en su cuenta de Instagram, la cual fue borrada instantáneamente, donde se puede leer lo siguiente, “Me gusta estar sola demasiado”.

Selena Gomez denies she is dating The Chainsmokers’ Drew Taggart:



“# iamsingle” pic.twitter.com/vK4RTiWeCf — Pop Base (@PopBase) January 20, 2023

Sin embargo, solo tuvieron que pasar algunos días para que Selena Gomez y Drew Taggart fueran captados por primera vez en lo que parecía ser una cita en el boliche donde aunque parece una salida entre amigos, otros más señalaron que había sido una cita.

Selena Gomez y Drew Taggart son captados por primera vez en una cita

Tan solo cuatro días más tarde, Selena Gomez y Drew Taggart nuevamente fueron fotografiados en una segunda cita pero a diferencia de la primera, en esta ocasión salieron tomados de la mano para que la prensa y los paparazzis que se encontraban a la espera, capturaran el bello momento.

CANDIDS: Selena Gomez e Drew Taggart deixando um restaurante de mãos dadas em Nova York. (21/01) 👀 pic.twitter.com/S9fc57PHTI — Portal Selena Brasil • Mídias (@MidiasPSBR) January 22, 2023

Y a pesar de que Selena Gomez revelara que se encontraba soltera, estas fotografías indican todo lo contrario. La pareja se encontraba cenando en Torrisi Bar & Restaurant ubicado en Soho, Nueva York. Asimismo, hasta este momento ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto pero los fans esperan que en las próximas semanas hagan público su romance que sin duda llegó para romper el internet.

Selena Gomez y Drew Taggart son captados por primera vez en una cita. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Por otro lado, otros más mencionan que esto podría tratarse de una estrategia de marketing para la promoción de un nuevo sencillo de The Chainsmokers, donde Selena Gomez estaría colaborando y que el próximo mes vería la luz.

