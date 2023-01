¡Escándalo! Pamela Anderson reveló que Tim Allen se desnudó ante ella

En sus próximas memorias, Pamela Anderson detallará un incidente que tuvo lugar en el set de Mejorando la casa en 1991, cuando ella tenía 23 años. Al trabajar con el protagonista de la serie, Tim Allen.

“El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente lo que había debajo, él estaba completamente desnudo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente”, según un extracto de Love, Pamela, que Variety obtuvo antes del lanzamiento del libro el 31 de enero.

Allen que tenía 37 años en el momento del presunto incidente, presumiblemente se refería al trabajo que hizo Anderson para Playboy, que ayudó a que la actriz se convirtiera en un símbolo sexual mundial.

En la serie que fue número 1 en Estados Unidos, Anderson interpretó a Lisa durante las dos primeras temporadas, antes de dejarla para centrarse en Baywatch.

Estas declaraciones sobre su experiencia en Mejorando la cosa y otras producciones se verán reflejadas en el libro Love, Pamela, uno de los títulos más esperados del año de HarperCollins.

Tim Allen responde a Pamela Anderson

Antes estas declaraciones de Anderson, Tim Allen fue cuestionado por Variety. El actor respondió a través de un comunicado, en el cual acalaró, “no, nunca sucedió. Nunca haría tal cosa”.