¿Por jugar mal? Prohiben el acceso a futbolista en un bar de la CDMX

La Ciudad de México es una de las capitales más grandes en todo el mundo. Este lugar cuenta con diferentes centros nocturnos done los citadinos buscan pasar un gran momento. Tal como el deportista que intentó entrar a un bar, mas le negaron el acceso “por ser futbolista”, pero ¿De quién se trata?

Marc Crosas es un exfutbolista español naturalizado mexicano que jugó en diversos equipo de talla internacional como el Olympique Lyon y Barcelona. En su última etapa como jugador profesional, el hombre de 35 años decidió llegar a México y portar las playeras del Cruz Azul, Santos Laguna y la Universidad de Guadalajara.

Ayer no me dejaron entrar en un reconocido antro de Polanco “por ser futbolista”. Cabe remarcar también que mi acompañante intentó convencer al cadenero diciéndole “no mames, pero si era un tronco, ni jugaba”. — Marc Crosas (@marccrosas) January 21, 2023

Pese a tener una extensa trayectoria, Crosas no brilló de más, sin embargo, en las últimas horas se viralizó por el extrañó momento que vivió al querer disfrutar una noche de fiesta: “Ayer no me dejaron entrar en un reconocido antro de Polanco “por ser futbolista” . Cabe remarcar también que mi acompañante intentó convencer al cadenero diciéndole: no mames, pero si era un tronco, ni jugaba”, es la publicación que realizó el ahora comentarista deportivo.

Cientos de usuarios comentaron y reaccionaron al posteo: “Apoyo total a @marccrosas , su trabajo le costó estar tantos años en la banca y después de tira piedras como para que me lo pinche discriminen y lo clasifiquen como uno de esos que juegan deportes de pobre”, fue un mensaje realizado por el comediante Escorpión Dorado.