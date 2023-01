“Los niños también pueden acosar”: mujer denuncia a menor de 11 años

El acoso es uno de los problemas más constantes que viven las mujeres. Algunas víctimas utilizan sus redes sociales para exponer los ataques que sufren, mismos que se viralizan de gran manera. Tal como la joven que denunció a un menor de 11 años por acosarla.

La mujer, quien es una creadora de contenido en la aplicación de TikTok, narró a todos sus seguidores el incidente que vivió con el pequeño, quien solo entabló unas palabras con la influencer:

Me acoso un niño de 11 años 😵‍💫 pic.twitter.com/wGiSDU03yL — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 22, 2023

“El otro día estaba caminando en el parque con mi perro y un niño, de unos 11 años, vendiendo churros me dijo: está bien bonito tu perro al igual que tú . Yo me saqué de pedo, no entendí si su comentario fue ingenuo o si podría tomarse como acoso”.

La influencer afirmó que comenzó a reír “porque no supe qué hacer”. Un día después de los hechos volvió a ver al mismo pequeño vendedor, quien según ella la miró de una manera muy lasciva.

“¿Por qué un niño de 11 años me diría que estoy bonita, con qué intención?”, es la pregunta con la intentó cerrar el tema, mas afirmó que “Los niños también pueden acosar . Es un pensamiento horrible, pero es real”.

Hasta el momento la grabación de la confesión cuenta con más de 500 mil reproducciones en la red social de Twitter: “Pues también está mal. Acoso es acoso y si te incomoda, tienes que decirlo”, “Al niño lo deberían castigar por mentiroso…”, o “Madre mía qué mal estamos enserio, entonces el otro día saliendo con mi hijo de 8 años una señora lo mira y le dijo oye que guapos eres! El se puso muy contento por el piropo y por eso no voy a pensar que lo está acosando”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.