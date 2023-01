Curiosidades Óscar: Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis y Rihanna van por el honor

Se dieron todas las nominaciones a los premios Óscar 2023, Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once), obtuvo 11 nominaciones, y las películas Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin) y la alemana Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues) lideran las nominaciones a los premios de la Academia.

Pero hay otras curiosidades que llaman la atención dentro de las 23 categoría mencionadas. Primero que no aparecieran los nombres de los actores mexicanos Diego Calva (Babylon) y Tenoch Huerta (Black Panther: Wakanda Forever).

La actriz cubano-española Ana de Armas, protagonista de Blonde, fue colocada en la terna a Mejor actriz por su papel de Marilyn Monroe. Hay que destacar que cinta arrasó en nominaciones a los premios Razzie, como lo Peor del año.

Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis

Dos de los actores más icónicos del cine estadounidenses son Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis, que tienen en su filmografía un gran número de películas catalogadas como “comerciales”, se colocan entre los favoritos.

En esta temporada de premios, los actores tienen un gran regreso, sobre todo para demostrar que viven su mejor momento y dispuestos a mostrar la experiencia en su profesión.

Brendan Fraser está como Mejor actor, por The Whale; Jamie Lee Curtis va por la estatuilla a Mejor actriz de reparto, por Everything Everywhere All at Once

Lady Gaga y Rihanna

Las divas más famosas del pop están en la categoría de Mejor canción y van por el Óscar. Lady Gaga por Hold my hand que aparece en Top Gun: Maverick; mientras que Rihanna por Lift me up, de Black Panther: Wakanda Forever.

Películas más nominadas

Todo a la vez en todas partes (11)

(11) Sin novedad en el frente (9)

(9) Almas en pena de Inisheri n (9)

n (9) Elvis (8)

(8) Los Fabelman (7)

(7) TÁR (6)

(6) Top Gun: Maverick (6)

(6) Black Panther: Wakanda Forever (5)

¿Cuándo se realizarán el Óscar 2023?