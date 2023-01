Dave Matthews Band confirma su regreso a México

Dave Matthews Band tuvo su última visita en México antes de que el mundo y los escenarios se “apagaran” por la pandemia. En 2019, presentaron en vivo el disco Come Tomorrow. Ahora, la banda estadounidense anunció su gira que viene de la mano del nuevo álbum titulado Walk Around The Moon.

La banda comandada por el cantautor Dave Matthews arrancará su gira con tres fechas en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Dave Matthews Band. (Foto: Sanjay Suchak.)

Dave Matthews Band lanzará Walk Around The Moon –su décimo álbum de estudio y el sucesor de su exitoso disco del 2018 Come Tomorrow– el próximo 19 de mayo.

Dave Matthews Band. (Foto: Sanjay Suchak.)

La mayoría de las 12 canciones originales de la nueva producción fueron grabadas con el productor Rob Evans, incluyendo el primer sencillo, Madman’s Eyes, que se lanzó este martes.

Una vez más, Dave Matthews Band compensará las emisiones de carbono de los viajes de la banda y los fans con la ayuda de REVERB, creando una gira amigable con el medio ambiente. REVERB también producirá la ecoaldea annual de la gira.

La agrupación nombrada Embajador de Buena Voluntad para el Medio Ambiente de la ONU en 2019, tiene un largo historial de reducción de su huella medioambiental, que se remonta a sus primeros conciertos en 1991.

La banda ha vendido más de 25 millones de boletos desde su creación, lo que la convierte en la segunda banda que más entradas ha vendido en la historia, además de haber vendido un total de 38 millones de CD y DVD.

Agenda sus conciertos en México

La preventa Citibanamex para las fechas en México comenzará el 16 de febrero a las 11:00 de la mañana por medio del sistema Ticketmaster. La venta general comenzará el 17 de febrero a la misma hora.