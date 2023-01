Bresh llega a CDMX este viernes 27 de enero

El próximo 27 de enero llegará Bresh, “La fiesta más linda del mundo”, a la CDMX, lugar donde hará su debut tras seis años desde su primera fiesta en Argentina, para esto, Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con BRÖDER, DJ y Director Artístico de la marca, quien reveló los planes a futuro, propuestas y próximos evento en México de la misma.

BRÖDER reveló que Bresh nació hace seis años en Buenos Aires de la necesidad que tenía como un grupo de amigos y amigas de encontrar un lugar en la oferta nocturna donde ellos encajaran, “Pensamos, hagamos nosotros el espacio, y así nació Bresh, la fiesta más linda del mundo, un lugar en donde cualquier persona es bienvenida, en donde te recibimos con una sonrisa y en donde suenan las mejores canciones del planeta”, dijo el DJ.

Bresh, “La fiesta más linda del mundo”, llega a CDMX este viernes 27 de enero. / Foto: Ale Mejía

Asimismo, compartió que la primera fiesta que hicieron fue el 24 de junio de 2016 y para los argentinos es un día muy significativo porque es el cumpleaños de Lionel Messi y de Duki, “Es un día muy argentino, descubrimos la Bresh y digo descubrimos y no creamos porque nacieron las buenas ideas y fue indescriptible, son de esas cosas que no se dicen, pero que se comunican a través de las miradas, todo era divino y terminó la fiesta y pasó algo especial”, expresó BRÖDER.

Bresh, “La fiesta más linda del mundo”, llega a CDMX este viernes 27 de enero. / Foto: Ale Mejía

Por otro lado, también reveló que inicialmente tenían planeado venir en 2020 pero surgió la pandemia, “El primer paso iba a ser México porque siento que el público mexicano y argentino tienen una relación muy particular en nuestras culturas, tienen una unión muy importante. Para nosotros el camino lógico era de Argentina te vas a México y después a España pero la pandemia marcó la agenda, es más, ahora me van a querer matar porque realizamos una fiesta en Tokio y no habíamos hecho una en Ciudad de México pero ahora llegamos con una fiesta que está a la altura, pudiendo traer a todo el equipo que que hoy nos acompaña acá con productores y equipos locales que entienden el espíritu de la fiesta y se ponen la camiseta”, compartió el Director Artístico de Bresh.

Bresh, “La fiesta más linda del mundo”, llega a CDMX este viernes 27 de enero. / Foto: Ale Mejía

Por último BRÖDER señaló que el show en CDMX será el mejor de la tierra, “Vamos a poner las mejores canciones, va a haber una energía y traten de ir al baño antes de la fiesta, porque una vez que entran va a ser imposible salir de la pista” y agregó que la idea para este año es profundizar el crecimiento en Ciudad de México pero también estarán participando en algunos festivales, “Bresh viene para quedarse en México, a partir de ahora familiarícense con las caras que vean este viernes porque esa gente va a estar presente en su día a día. Nosotros no intentamos ser un evento que viene y va, nosotros nos queremos involucrar románticamente y con las sociedades y con las plazas y con los países, queremos ser parte de la cultura mexicana”, puntualizó.

