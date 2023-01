Kim Kardashian da clases en Harvard: ¿Sobre qué puede enseñar la socialité de 42 años en la prestigiosa universidad?

Todo el mundo sabe quién es Kim Kardashian, pero no todos la conocen en realidad. Se hizo famosa con el reality show Keeping Up With The Kardashians, que mostró la intimidad de su familia. Pero con el paso de los años, la socialité de 42 años se ha hecho un lugar en el mundo empresarial de los Estados Unidos y una buena parte del comercio internacional.

Cuando Keeping Up With The Kardashians salió en 2007 todos se preguntaban cuál era el talento de este grupo de personas que exponían su intimidad al mundo, a través de las pantallas del entonces famoso canal de televisión E Entertainment, o simplemente E!.

El paso de los años y el hecho de que cada una de las Kardashian se ha mantenido en la palestra internacional, hicieron que todas se ganaran el respeto del mundo, en especial Kim, quien además de brillar frente a las cámaras en el mundo del espectáculo de Hollywood, también se convirtió en una exitosa empresaria.

¿Qué tan exitosa? Mucho. Y esto se demuestra con su reciente presencia en las aulas de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo. De acuerdo con lo que reseña el sitio web de Telemundo, Kim Kardashian recibió una invitación de la profesora Len Schlesinger, para que dictara una clase en la Escuela de Negocios.

Kim habló con los estudiantes de la materia HBS Moving Beyond DTC, en donde la profesora le pidió que dictará una cátedra en la Escuela de Negocios, específicamente para la asignatura, HBS Moving Beyond DTC. Dio unos tips de cómo convertirse en un empresario o empresaria exitosa.

Según cuenta la misma socialité, en la clase se enfocaron en hablar de Skim, una de las marcas de ropa que maneja.

“Mi socio Jens y yo hablamos sobre nuestro marketing, nuestros desafíos y nuestras mayores victorias. ¡Estoy tan orgullosa de Skims y la idea de que es un curso que se está estudiando en Harvard es una locura!”, escribió en su cuenta de Instagram con fotografías en la sede de la Escuela de Negocios de Harvard.