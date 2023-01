La nutricionista de Jorge Salinas lo deja en la calle: sí me besó , en algún momento hubo un tipo de coqueteo

Todo parece indicar que en los últimos días Jorge Salinas no la ha pasado muy bien desde que su nombre se encuentra en el ojo del huracán mediático luego que se filtraran unas fotografías donde se veía, besando a una mujer que no es su esposa, en las afueras de Televisa.

Se trataba de la nutrióloga Anna Paula Guerrero quien se acercó al lugar a entregarle el tratamiento médico ya que por falta de tiempo no podía acudir al consultorio. Al parecer la ocasión fue propicia para que el actor le expresara más que agradecimiento y optara por un beso que, no sólo fue sorpresa para ella, también para los reporteros que inmortalizaron el momento a través de las gráficas.

Mujeres y adicciones: la red flags que Elizabeth Álvarez no quiso ver al casarse con Jorge Salinas Fotos: Tv Notas

Aunque a principios la experta en materia de salud se defendió asegurando que su relación con el intérprete en “Fuego en la sangre” era netamente profesional, ahora cambió la versión y en una entrevista con Luis Magaña para su canal de YouTube, dijo que habría coqueteado con ella en varias ocasiones, pero que siempre se negó a sus propuestas.

“Sí, en ocasiones había como algún tipo de coqueteo, pero pues siempre me mantuve en una línea, digamos, lo más profesional posible”, dijo. “Le comenté, en el tiempo que yo tenía una pareja, le comenté que tenía una pareja y él en cierto punto se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y en mi profesionalismo”, precisó Guerrero.

Si bien una vez que se hizo público este escándalo de infidelidad la médica cirujana de 30 años mantuvo que no hablaría más al respecto, ahora parece que no esconderá detalles de lo ocurrido: “Le entregué el medicamento, recibí el pago y nos despedimos. Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí y para mí fue, en cierto modo, chistoso. Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que para él era hasta cierto punto normal, porque me dijo: ‘Hay paparazzis aquí’”.

La reacción de Jorge Salinas:

En días pasados la profesional le pidió al actor de 54 años que desmintiera los rumores de infidelidad donde la involucraban, éste en cambio, ha optado por el silencio huyó de los medios que lo esperaban en las afueras de Televisa mientras grababa escenas de la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

Según refieren algunos presentes Jorge Salinas salió en su BMW, incluso llevaba su cubrebocas procurando pasar desapercibido lo que sin dudas ha levantado muchas sospechas.

Salinas está casado con la también actriz Elizabeth Álvarez de 45 años, su matrimonio se celebró en la Hacienda de San Agustín, en Puebla. De esta unión nacieron en 2015 los mellizos León y Máxima.