Pedro Sola estuvo ‘enamorado’ de Pati Chapoy: esta fue la confesión del conductor de Ventaneando

Este 23 de enero se celebró el aniversario número 27 de la primera transmisión de Ventaneando, el programa más emblemático de noticias de farándulas de TV Azteca.

Como parte de la celebración, la presentadora Pati Chapoy reunió a todo el equipo que conforma el popular programa para que cuenten sus experiencias dentro del estudio donde se han grabado más de 7 mil 186 emisiones.

Cuando le tocó el turno a Pedro Sola, reveló un recuerdo que a muchos sorprendió. “Después de 27 años yo puedo contar mil anécdotas, pero a mí la que más me impresiona es el día que te conocí cuando hicimos el piloto y yo me quedé sin respiración”.

Ante el comentario, Chapoy respondió, con tono de broma, que Sola se había enamorado. “Ni modo, así es la vida”, dijo.

Sola continuó su relato, añadiendo que el respeto y admiración que le tenía a la conductora principal de Ventaneando, era tan alto que le impedía ‘tutearla’, y se refería a ella como ‘señora’.

“Me enamoré de ti, me puse todo nervioso y dije: ‘Ay señora’ y me dijiste: ‘Háblame de tú’, tardé un año en poder hablarte de tú. En el programa te hablaba de tú, pero en la vida te hablaba de usted porque no podía”, dijo el reconocido conductor de 75 años.

Esta es una familia feliz, la familia de @VentaneandoUno celebrando el 27 aniversario de su programa. pic.twitter.com/yAkVICZ60W — Pedro Sola (@tiopedritosola) January 24, 2023

La anécdota del conductor, que abiertamente ha declarado su homosexualidad, fue compartida por otros miembros de la producción, quienes coincidían en lo que generaba Pati dentro del estudio en cada grabación del programa.

27 años de Ventaneando

Desde 1996, los mexicanos conocen sobre noticias de farandulas con el estilo de Ventaneando, que se transmite ininterrumpidamente durante todos estos años, con una alineación original de Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa, y donde han pasado nombres como Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Linet Puente, Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta, entre otros.

Pati aprovechó el aniversario para publicar en Instagram una fotografía con todo el equipo que conforma el popular programa.