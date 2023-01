Jorge Salinas responde a los rumores de infidelidad

Esta mañana se llevó a cabo la conferencia en donde el elenco de la nueva producción de Televisa “Perdona nuestros pecados” se presentaron para ahondar más a cerca de la historia, Marisol Del Olmo, Emmanuel Palomares, Rocío De Santiago, Osvaldo de León, Erika Buenfil, César Évora y uno de los más esperados, Jorge Salinas , quien dio mucho de que hablar.

También te puede interesar: La nutricionista de Jorge Salinas lo deja en la calle: sí me besó , en algún momento hubo un tipo de coqueteo

La historia de la telenovela relata un drama amoroso y familiar, la cual pinta a Jorge Salinas como uno de los villanos en la trama, ya que su personaje comete diversos actos cuestionables en contra de su hija y esposa, es por ello que su papel fue cuestionado precisamente por las acusaciones con las que ha sido señalado.

“Perdona nuestros pecados” (Xhanat Hernández Jiménez)

Jorge Salinas responde a la polémica

El actor ha sido señalado por una infidelidad desde hace varios días, ya que salieron a la luz fotografías en donde parecía que le daba un beso a quien era su nutrióloga, lo cual levantó sospechas sobre el conflicto que se avecinaba dentro del matrimonio entre Jorge y Elizabeth Álvarez.

A lo largo de la conferencia Jorge se mantuvo calmado y atentó a cada una de las preguntas de los medios, a pesar de que en un momento se le cuestionó de la polémica situación, el actor decidió contestar al final del evento, en donde dijo que sería la única vez que hablaría al respecto para frenar las acusaciones en su contra de una vez por todas.

“Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amo a Elizabeth” explicó.

Jorge Salinas responde sobre los rumores de infidelidad

El actor de 54 años detalló que la relación que tuvo con la nutrióloga Ana Paula fue únicamente profesional, es decir de paciente a médico, misma que duró al rededor de año y medio por el tratamiento en el que estuvo.

“No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio” confesó Jorge Salinas.

Jorge Salinas Instagram

Asimismo, al final explicó que sigue viviendo en su casa, en compañía de toda su familia, de igual forma dijo que la relación con su esposa permanece igual, pero decidió no profundizar en el tema, ya que consideró que ella misma debería responder.

“Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia” dijo Jorge Salinas.

Finalmente, Salinas comentó que no piensa que la situación estuviera planeada por Ana Paula y aunque la publicación de las fotografías trajo varios problemas en su vida privada, el interprete de ‘Armando Quiroga’ explicó que no planea demandar a la revista que comenzó este rumor.