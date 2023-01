Se filtra por completo el nuevo tema de Rosalía ‘LLYLM’ a horas de su estreno

La cantante y compositora española, Rosalía, cerró el año pasado con varios éxitos por su último álbum ‘Motomami’, con el cual recorrió al rededor de 15 países, por lo cual arrancó el 2023 con una buena noticia para sus fans, ya que anunció el lanzamiento de su nueva canción ‘LLYLM’ (lie like you love me), pero a pocas horas de su estreno ya se filtró.

Hace algunos días Rosalía subió una parte del coro de su nueva canción, ya que ha sido utilizada como una estrategia para que los lanzamientos de los artistas se vuelvan más populares y generen expectativas antes del estreno oficial.

Se filtra nueva canción de Rosalía

El ritmo y letra de la canción crea un contraste entre su idioma natal y el inglés, asimismo, demuestra su talento como productora al fusionar el género electrónico con el flamenco, mismos contrastes que ofreció en su último material discográfico.

Rosalía anunció que su nuevo tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 27 de enero; sin embargo, desde redes sociales usuarios desconocidos han comenzado a difundir la canción.

A pesar de que la interprete de ‘Despechá’ ya estuvo revelando varios minutos de la canción desde videos que comparte en su cuenta de TikTok, Rosalía probablemente no esperaba la filtración de su canción por completo, pero no ha sido la única, ya que a lo lago de su carrera diversos artistas han enfrentado lo mismo, como Dua Lipa, Taylor Swift, Lady Gaga, entre otros.

Letra de ‘LLYLM’

El que quiero, no me quiere como quiero que me quiera

Y hoy termina la condena, me divierte

Mi victoria, será que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás

I don’t need honesty

Baby lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream. I’ll be yours, our fantasy

Who need the honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe the happy end becomes real enough for me