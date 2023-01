¿Hizo bien? Padre pone a vender mazapanes a su hija y lo sube a redes

Un padre de familia debe de ver por el bien de sus primogénitos. Algunas personas utilizan distintas formas de dar lecciones o aprendizajes, el nivel de ‘intensidad’ depende de cada tutor. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse la grabación de un papá que pusó a vender mazapanes a su hija.

Te recomendamos: Yanet García sorprende con atuendo de colegiala de RBD

Jesús Márquez no dudó en exponer a su hija mediante un video subido a su cuenta de TikTok: “¿A cuánto los mazapanes?”, es la pregunta que le realizó el hombre a una joven que llevaba el uniforme escolar . La menor respondió que no sabía el precio.

¿Educación, consientizacion o maltrato?



Este padre de familia puso a su hija a vender mazapanes en la vía pública porque "ya no quiere estudiar ni echarle ganas a la escuela". pic.twitter.com/1dtdq7GIip — Helisut Córdova (@HelisutCordova) January 25, 2023

“No quiere estudiar, póngase a vender. Entre allá a la papelería a vender. Póngase a trabajar”, son algunos de los comentarios que dijo el padre de familia a su hija. La menor intentaba negar todas las acusaciones que le hacía el hombre. Con el rostro lleno de lágrimas, la mujer intentó alejarse del lugar para no ser grabada.

Sigue leyendo: ¿Quién es? Esposa de seleccionado nacional enamora a seguidores con OnlyFans

La aplicación china decidió bajar el video, mas cientos de usuarios no dudaron en volver a subir la lección a otras redes sociales donde se viralizó de gran manera: “Lo único malo que veo es subirlo a las redes, con los chavos de hoy que les vale madre todo, esto no es un exceso, podría funcionar el hacerles ver que deben valorar el esfuerzo de los padres.”, o “Así era antes nuestra “formación”, y que nos pasó, nada…pero ahora a esta generación de cristal no se les puede decir ni mi alma por que ya es agresion.”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

Ante las constantes solicitudes de mensajes, Jesús compartió un segundo video donde se ve a la misma joven realizar su tarea de la escuela. Márquez la amenazó que si volvía a ‘dejar la escuela’, la mandaría a vender mazapanes. En menos de 24 horas la grabación suma más de 20 mil reproducciones en TikTok.