Yordi Rosado revela que metió a un amigo a la cárcel por desleal

Yordi Rosado dejó sorprendido al cantante Miguel Martínez luego de confesar una situación que vivió hace un tiempo con un amigo, confesando que lo había metido a la cárcel por desleal.

Todo comenzó cuando Yordi lanzo una pregunta durante su programa ‘De Noche’ que dejó pensando al también actor, la cual decía lo siguiente: “A mí la deslealtad es de las cosas que más me pueden doler. ¿Quién tienen una historia de alguien que les fue desleal?, no tienes que decir el nombre”.

Ante la pregunta, el primero en contar su experiencia fue Martínez. “A mí me manejaban unas personas mi carrera cuando yo tenía como unos 17 años”, inicia diciendo. “Antes de ser mayor de edad, mi mamá me acompañaba, estaba conmigo, me enseñaba. Entonces se acercaron unas personas y mi mamá no quería que tuviera mánagers, y de repente estas personas fueron mis amistades, en quien confié, y de repente por temas de trabajo, de dinero y por cosas así se rompió la amistad. Y cuando se rompió eso hubo un momento en el que dije ‘Yo ya no puedo confiar en la gente, ya no quiero ni trabajar’”, dijo.

Indicando para poder concluir que es una de las cosas más dolorosas que pueden ocurrir, sobre todo si es con alguien de confianza. “Sí duele. Alguien en quien confías tanto, que le tienes tanto cariño, que piensas que puedes hacer cosas grandísimas con las personas, que de repente se te derrumbe todo el castillito”.

Por otro lado, Yordi Rosado aprovechó de contar también su anécdota durante la amena conversación. “Yo me considero una persona muy justa y muy leal con todos mis amigos, con la gente con la que trabajo, y un día un amigo mío me hizo dos deslealtades tremendas y lo metí a la cárcel”, confesó Rosado, dejando anonadado Miguel con la confesión.

“Hasta que me habló su esposa así rogándome de ‘Te suplico’, le dije ‘Fui súper derecho con él y no estoy jugando’. Cuando tú eres muy entregado, esperas lo mismo”, explicó el animador.

Sin embargo, dijo que a pesar de todo ya perdonó a la persona que en su momento le hizo daño.