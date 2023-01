La hija de Julio Cesar Chávez ya está envuelta en su primera polémica en LCDLF3

Nicole Chávez le prometió a su padre, Julio Cesar Chávez, que se portaría bien y que no se involucraría con nadie en “La Casa de los Famosas 3″ para no provocar ningún escándalo, pero ya está involucrada en uno.

Dentro de la casa donde se realiza el reality show de Telemundo, ciertas actitudes de la hija del boxeador no han caído nada bien entre el público, quienes ya la tachan de pedante y clasista.

También ha sido acusada, junto al youtuber conocido como Rey Grupero, de hacerle bullying a dos participantes, Monique Sánchez y Raúl, quienes forman parte del grupo de participantes añadidos por los fans.

De hecho, tanto fue el acoso, que Monique Sánchez anunció su salida de “La Casa de los Famosas 3″ hace unos días, alegando que había ciertas situaciones en la casa que ya no quería vivir por el bienestar de su salud mental.

También te puede interesar:

Julio César Chávez advierte a los participantes de LCDLF3 que si se meten con su hija se las verán con él

La Casa de los Famosos 3: ¿Qué pasó con Arturo Carmona y Aylín Mujica?

Paty Navidad afirma que los que desearon su muerte tuvieron un trágico desenlace

Nicole Chávez es acusada de hacer bullying a una joven al punto de que acabó en el hospital

Pero eso no es todo el escándalo que ha generado la hija de Julio Cesar Chávez, porque una usuaria de TikTok, llamada Marina Pavón, la acusó de haberle hecho bullying a su hermana.

La mujer afirmó que todo sucedió hace tiempo, y sin dar muchos detalles porque no se encontraba bien de salud, les pidió a las personas no creerse la imagen que venden algunos famosos, como Nicky Chávez que se quiere hacer pasar como una chica buena.

“Una de las integrantes de ‘La casa de los famosos’, que está ahorita ahí, le hizo tanto bullying, ella y toda su perra familia, a mi hermana, pero tanto bullying que mi hermana terminó en el hospital por un intento de suicido y con temas alimenticios por muchos años”, relató Marina Pavón en TikTok.

Aunque al principio no quiso revelar el nombre, los usuarios mencionaron tanto a la hija del boxeador, que la usuaria de TikTok terminó por revelar que sí era ella a quien se refería.

“Esta morra hizo mucho daño, su mamá y su media hermana, o lo que sea. No hay que creerse todo lo que ven en las redes, porque ya vi que entró con su carita de yo no rompo un plato, si rompe toda la vajilla y desde chiquita”, expresó Marina Pavón.

Antes los señalamientos de las personas en redes sociales que claman por la expulsión inmediata de Nicole Chávez, su padre envió el siguiente mensaje: “A todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y chingue y chingue con mi hija, quiero decirles que a mí en lo particular no me afecta nada, yo estoy muy contento”.