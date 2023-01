Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez demuestran problemas en su matrimonio

Una de las parejas más estables del medio artístico entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes se han mantenido en el ojo público, ya que supuestamente Jorge le fue infiel a Elizabeth con su nutrióloga, a pesar de que el actor ya desmintió estos rumores, todo parece indicar que la relación no esta en su mejor momentos.

Recientemente Jorge Salinas aclaró sobre las fotografías que salieron a la luz, en donde se evidenciaba un beso que se dio con Ana Paula, quien era su nutrióloga, pero el actor explicó que su relación fue profesional en todo momento y que se encontraba bien con su esposa; sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario.

Elizabeth Álvarez estaría molesta con Jorge Salinas por la infidelidad Instagram @noti.espectaculos @cuquitaoficial

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez distanciados

Durante el programa ‘En Shock,’ Jorge Carbajal contradijo las declaraciones de Salinas, ya que detalló que durante un evento deportivo de uno de sus hijos, Elizabeth Álvarez llegó con su pequeño, supuestamente después llegó Jorge Salinas, pero se sentó alejado de ella.

A pesar de que Elizabeth se unió al lado de su esposo para seguir apoyando a su hijo en el evento deportivo, la pareja se mostró indiferente en todo momento, ya que al parecer no se dirigieron ni siquiera la palabra.

Pese a que el actor de la nueva telenovela ‘Perdona nuestros pecados’ dijo que aún sigue viviendo en la residencia que comparte con su esposa e hijos, todo indica que no han tenido los mejores días como pareja.

Jorge Salinas responde a la polémica

A lo largo de la conferencia por la promoción de la telenovela ‘Perdona nuestros pecados’, Jorge se mantuvo calmado y atentó a cada una de las preguntas de los medios, a pesar de que en un momento se le cuestionó de la polémica situación, el actor decidió contestar al final del evento, en donde dijo que sería la única vez que hablaría al respecto para frenar las acusaciones en su contra de una vez por todas.

“Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor a Elizabeth” explicó.

Jorge Salinas responde sobre los rumores de infidelidad

El actor de 54 años detalló que la relación que tuvo con la nutrióloga Ana Paula fue únicamente profesional, es decir de paciente a médico, misma que duró al rededor de año y medio por el tratamiento en el que estuvo.

“No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio” confesó Jorge Salinas