William Valdés se despide de México, no encuentra trabajo desde que salió de ‘VLA’

William Valdés era uno de los conductores favoritos del famoso programa matutino ‘Venga la Alegría’, pero en octubre de 2022 dijo adiós por motivos que aún se desconocen, ya que William no ha logrado conseguir trabajo en México, próximamente podría abandonar el país.

El presentador de televisión llegó a territorios mexicanos hace aproximadamente cuatro años, con el objetivo de enfocarse en proyectos laborales; sin embargo, volverá a Miami con su familia por los obstáculos que ha enfrentado luego de que salió de ‘VLA’.

William Valdés, así fue su último día en Venga La Alegría

William Valdés se va de México

A pesar de que el conductor mostró agradecimiento por las oportunidades laborales que le brindaron durante su estancia en México, así como también por el cariño de la gente, William tendrá que partir por razones muy concretas.

“Como ustedes saben, no tengo trabajo, esa es la realidad, entonces se me complica muchísimo vivir aquí en México, seguir teniendo mi vida acá, entonces por eso he tomado la decisión de regresar a vivir a Miami” explicó al inicio de su video que compartió en Facebook.

Al parecer la decisión surgió desde diciembre, ya que fue cuando estuvo en Miami, de igual forma porque el contrato de su departamento esta próximo a vencerse, precisamente en abril, por lo cual no le queda más que volver con su familia al extranjero.

William Valdés habla sobre su salida de VLA y le responde a Pedro Sola. / Foto: Instagram

Asimismo, casi al final del video destacó que le hubiera gustado continuar con su carrera desde la televisión mexicana, pero que se presentaron muchos obstáculos en los últimos meses como para integrarse a una nueva producción, pese a que no entró en detalles, usuarios aseguraron que se trata por su salida de ‘VLA’.

“Me hubiera gustado seguir creciendo más en esta industria del entretenimiento, pero no se me dio. A veces la vida viene con obstáculos y bueno, me pusieron muchos obstáculos aquí en México, pero creo que estoy hecho para sobrepasarlos con los ojos cerrados, me han pasado muchísimas cosas y no pasa nada” dijo William.

William Valdés

Finalmente, sus seguidores demostraron su apoyo a la nueva etapa que enfrentará el conductor desde otro país, aunque tristes por la noticia entendieron la decisión de William, pero aún así lamentaron la falta de oportunidades para su carrera.