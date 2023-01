Young Fathers estrena el sencillo “Rice”

La agrupación Young Fathers conformada por Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole y G. Hastings presenta su más reciente sencillo titulado “Rice”, mismo que se desprende de su cuarto álbum de estudio ‘Heavy Heavy’ a estrenarse el próximo tres de febrero, en entrevista con Publimetro, Kayus reveló los planes a futuro del grupo y compartió detalles de este nuevo disco, “‘Heavy Heavy’ un álbum que es una sobredosis de humanidad y que tiene alma, no en el sentido tradicional, sino en el sentido de aprovechando las raíces y sabes explorar emociones que se olvidan y cantando al unísono. Los límites están bien, lo principal es que nos gusta crear álbumes en los que puedes presionar repetir y luego escucharlos una y otra vez. Entonces, ya sabes, la colección de canciones reunidas. Hemos puesto tiempo y cuidado para crear algo cohesivo, cohesivo y algo que fluya”, expresó.

Con respecto a este material discográfico, la banda esperó casi cinco años para que un nuevo álbum viera la luz, a lo que reveló, “No fue por elección que una retrospectiva fue probablemente necesaria para que viviéramos nuestra vidas individuales y reforzar nuestro aprecio por la familia y por ser la unión y el sentido de comunidad. A mí personalmente no me gusta tomarme el tiempo para detenerme. No sé qué tan bueno sea para mi salud mental, pero me gustan las cosas en un grupo constante y que suceden constantemente. No somos una banda que trata de seguir las tendencias o trata de ser cool. Realmente nos importa y hubo una pregunta que circuló en torno a esto. ¿Cómo hacemos que la gente se preocupe por nosotros? y es simplemente cuidándote a ti mismo, una vez que te preocupas, los demás se preocuparán por ti”, dijo.

Rice from the forthcoming album Heavy Heavy. Listen Now.https://t.co/XHxJuSr0MB pic.twitter.com/JQqg5r3Inc — Young Fathers (@Youngfathers) January 9, 2023

Asimismo, señaló que ‘Heavy Heavy’ es más denso y más pesado o “heavy” que el anterior y señaló que trataron de ser más preciosos ya que aprendieron a disfrutar al máximo el resultado y lo que salió de ello, “Lo que sale del trabajo, del dolor, de la alegría y de la incomodidad, eso es lo que nos da esa subida. Eso es lo que estamos persiguiendo. Estamos persiguiendo la sensación de estar constantemente sorprendidos y no saber lo que vendrá después”, comentó.

Portada para el álbum 'Heavy Heavy' de Young Fathers. / Foto: Cortesía

Con respecto a la creación del álbum, compartió que lo mejor fue hacer parte de la música y unirse con los chicos ya que eso siempre lo hacía feliz debido a que siempre está constantemente sorprendido por conocer el resultado final aunque la vida trataba de separarlos lo que lo hizo aún más difícil y complicado con respecto a la creación del álbum pero al final sintió que trataba de rebelarse contra lo que estaba pasando y luego plasmarlo en un disco, poniendo el sentimiento de unión en el disco y lidiando con tanto trabajo que el único remedio para eso era y es estar alegre, “Grabamos de 40 a 50 canciones, creo que comenzamos en 2019 y sentimos que el álbum podría haber sido solo con siete pistas, creo que un álbum es como tener una comida de tres platos, tienes tu entrada, tienes tu plato principal y es como si no quisieras estar lleno. Somos una banda que cree que la música puede cambiar las cosas. Somos una banda que cree que sus álbumes siguen siendo importantes, el flujo de la obra de arte y todo lo que viene con él, hicimos malabarismos con todas las canciones, los diez encajan perfectamente juntos y cada canción se complementa entre sí”, puntualizó.

Sigue a Young Fathers en redes sociales: