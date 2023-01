¿Geraldine Bazán le lanzó una indirecta a Gabriel Soto en vídeo que compartió?

Geraldine Bazán subió hace poco un vídeo donde se puede ver a sus hijas entonando el nuevo tema que sacó Shakira en colaboración con Bizarrap, que lleva por título “Music Session #53″.

La nueva canción de la barranquillera se ha vuelto sumamente popular en las diferentes plataformas, y hace poco la artista ideó un baile que es tendencia en TikTok, y que las hijas de la actriz intentaron imitar.

Aunque puede que Geraldine Bazán no tuviera ninguna intención oculta con publicar ese vídeo, lo cierto es que muchas personas consideran que es una indirecta a Gabriel Soto, expareja y padre de sus hijas, quien la engañó con su actual prometida Irina Baeva.

También te puede interesar:

Geraldine Bazán relató cómo su madre la salvó de Sergio Andrade

Irina Baeva ostenta el anillo de compromiso que le entregó Gabriel Soto pese a los rumores de separación

Geraldine Bazán sorprendió con drástico cambio de look

Geraldine Bazán festeja su cumpleaños número 40

A pesar de que Geraldine Bazán ha repetido en numerosas ocasiones que ella tiene una relación cordial con su ex, a algunas personas les cuesta creer que todo vaya tan bien entre ellos a pesar de que, supuestamente, Gabriel Soto no terminó con ella de buena manera.

Por ello, consideran que el vídeo que subió la actriz fue una indirecta para él, en especial, porque ella compartió el momento en el que las chicas cantaban: “a ti, te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

La actriz no ha aclarado nada al respecto, porque se encuentra celebrando su cumpleaños, y desde hace días parece que está celebrando junto a sus hijas la llegada a los 40.

Con respecto a si los años le pesan, Geraldine Bazán declaró hace poco lo siguiente: “Creo que mientras vivas tu día a día intensamente y tu vida intensamente, y cada etapa al cien por ciento, no tiene por qué pesarte [la edad]”.

“La verdad es que me siento en la mejor etapa de mi vida; soy una mujer madura, con muchos aprendizajes. Físicamente, me siento en la mejor etapa de mi vida. Me siento muy bien, muy sana, muy contenta. Así que no me pesa la edad”, finalizó la actriz.