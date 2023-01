¿Por qué AriGameplays fue la sensación en los ‘Premios ESLAND’?

La Ciudad de México es una de las capitales más importantes en todo el mundo, por eso, el pasado fin de semana cientos de creadores de contenido se dieron cita para celebrar la entrega de los ‘Premios ESLAND’, los cuales son galardones para toda la comunidad hispanohablante de streaming. Pese a la reunión de todos los creadores de contenido, Ari Gameplays se robó la atención de todo el público.

Durante la pasarela, Abril Garza lució un ‘impresionante vestido transparente con piedras’ que enamoró a todos los presentes de la alfombra azul. Con algunas historias en Instagram, la joven de 24 años presumió el outfit que utilizó para acudir al evento.

Sus más de 12 millones de seguidores apoyaron en todo momento a la streamer y a su esposo Juan Sebastian Guarnizo, mejor conocido como JuanSGuarnizo, quien logró coronarse como el ‘RolePlayer del Año’. Durante su discurso, el ganador emitió unas palabras que provocaron el llanto de Ari : “Como último, también quiero agradecer a mi esposa, ella siempre me acompaña en todo, hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no creo que sea así, creo que hemos estado siempre uno junto al otro y gracias por ser la mejor gran mujer, ¡Te amo!”

No todo fue felicidad

Quién le diseñó el vestido a Ari no se lo probó ni una vez antes de hoy... 😣

La pobre chica no para de bajarse la falda para que no se le salga el culo, y acomodarse los tirantes para que no se le salgan las tetas de esas copas tan grandes... Es criminal ese vestido 😥 — Terbium (@TerbiumSG) January 29, 2023

Cientos de internautas atacaron a Abril por la forma en que se vistió para los ‘Premios ESLAND’. Tanto fue el ataque hacia su personas, que la creadora de contenido realizó un comunicado dejando en claro que seguirá vistiendo de la misma manera: “Llevo 8 años aguantando a gente que me critica mi forma de vestir, algo que no le hace daño a nadie. Ni mis ex novios me lograron hacer mi forma de cambiar, no lo va a hacer gente que ni conozco. XD Saluditos y esperen mis próximos vestuarios en otros eventos”.

