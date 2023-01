Entre lágrimas, el youtuber Berth Oh revela cómo asesinaron a su padre

El youtuber, creador de contenido y empresario Juan Domínguez Bertheau mejor conocido como Berth Oh oriundo de Puebla, siempre ha sido reservado cuando de su vida privada se trata, sin embargo, fue invitado al programa La entrevista con Yordi Rosado donde reveló varios detalles que sin duda te dejarán boquiabierto.

El amante de los sneakers y dueño del restaurante Goy’s Burgers, donde se venden hamburguesas y malteadas hechas a base de plantas, aprovechó para publicar un video blog del momento donde compartió un detrás de escenas de esta entrevista.

Entre lágrimas, el youtuber Berth Oh revela como asesinaron a su padre

En la entrevista con Yordi Rosado, Berth Oh abrió su corazón y reveló que su padre viajó a CDMX por cosas de trabajo per fue asesinado durante un asalto, “El estaba buscando clientes y se vino unos días antes para una junta y saliendo de la casa de una de sus tías, se subió a un taxi, lo asaltaron y lo mataron, mi mamá tuvo que venir a buscar el cuerpo, como no llegaba y no había internet, tuvo que venir a CDMX a preguntar a hospitales y la morgue, no sé que pasó por la mente de mi mamá”, compartió el influencer y agregó que tenía tan solo dos años de edad cuando sucedió el trágico incidente.

Sin embargo, la vida da muchas vueltas y reveló que a los 17 años salió de su casa y tomó la decisión de irse a CDMX aunque su mamá nunca le gustó la idea, “Vivía en departamentos de estudiantes y cuartitos pero ya cuando empecé a vivir bien, renté un departamento en la misma calle de donde salió mi papá cuando lo asaltaron, mi mamá me dijo ‘Tú tía vivía a 6, 7 edificios de aquí y tú papá salió de aquí cuando lo vieron por última vez”, dijo Berth Oh.