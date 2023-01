Britney Spears regresa a Instagram asegurando no tener una crisis mental y recupera un viejo posteo de un polémico baile

Seis días después de haber causado un revuelo por su repentina desaparición de las redes sociales, Britney Spears regresó con su Instagram para aclarar que no sufre una crisis mental o cualquier tipo de enfermedad psicológica.

Exigió que dejaran de sacar de contexto sus declaraciones o acciones en las que la graban cuando hace apariciones en público. A través de la misma cuenta en redes sociales compartió la imagen de una rosa congelada por el invierno y con ella un extenso texto en el que hace su descargo.

“A todos los que creen conocer mi historia. Piénsenlo de nuevo”, inicia en el pie de foto.

Después, escribe un texto muy confuso y aclara: “No, no estoy teniendo un colapso... Soy quien soy y sigo adelante en mi vida. Nunca me he sentido mejor. No, no soy esta chica o aquella chica... Soy River Red”, descarga la princesa del pop.

“Poder dar volumen a mi voz en un mundo donde perdí mis derechos durante 15 años me da la oportunidad de triunfar. Oportunidad de saber que importo y tal vez si caminaras en mis zapatos, entonces tal vez, solo tal vez podrías entender. Todavía estoy aprendiendo esto de no tener reglas”, expresó.

A partir de este posteo regresó la Britney que usa las redes sociales para exponer la libertad que recuperó tras conseguir no estar sometida a la tutela por parte de su padre. Hizo varias publicaciones nuevas y recuperó las viejas en las que realiza polémicos bailes.

Te puede interesar: Esta es la foto que Britney Spears publicó con Justin Timberlake en su Instagram y borró a los pocos minutos

La noche del martes 24 de enero, la “princesa del pop” borró todo su contenido de las redes sociales, después de que publicó un mensaje que se podría interpretar como un señalamiento de infidelidad a su esposo, Sam Asghari.

Posterior a este episodio, la cantante de “Toxic” eliminó su cuenta en la mencionada red social. Los fanáticos, preocupados por el mensaje, llamaron a las autoridades a través del servicio del 911.

Por lo tanto, efectivos de la Policía Los Ángeles acudieron al domicilio de Britney Spears para certificar que estuviese bien. De acuerdo con una publicación de TMZ, un portavoz de la oficina del alguacil de Ventura Co, mencionó que fueron a su casa por precaución.

Informaron que todo estaba en orden, sin especificar si habían hablado con Britney o alguno de sus allegados. “Los agentes determinaron que no había razón para creer que estaba en peligro”, informó TMZ.