Daniel Arenas le ofrece una disculpa pública a su novia por besar a Adamari López

Daniel Arenas y Adamari López se dieron un beso en la boca durante una transmisión del programa “Hoy día”, en el que ambos son conductores, en una recreación, sin llegar a pensar en el escándalo que se crearía.

En el matutino de Telemundo, los conductores estaban hablando del beso que se dieron Arturo Carmona y Aylín Mujica en “La Casa de los famosos 3″, entonces decidieron que sería bueno que Daniel Arenas y Adamari López, como ambos son actores, recrearan ese momento.

#DanielArenas le planta tremendo beso en la boca a #AdamariLópez en pleno programa en vivo pic.twitter.com/Tw2otPDcUa — CandyShowDAILY (@TheCSdaily) January 25, 2023

No obstante, el actor colombiano fue duramente criticado en las redes sociales, porque consideran que le faltó el respeto a su actual novia, la modelo Daniella Álvarez.

Luego de la polémica que se levantó después del beso, el actor se mantuvo callado y creyó que la situación no escalaría más allá, pero tuvo que publicar un video para ofrecer una disculpa pública a su novia y aclarar toda la situación.

Daniel Arenas contó que el beso no estaba planeado, por lo que se dio en el momento, así que, sumando la insistencia de sus compañeras con la presión del primer día de trabajo, acabó haciéndolo para librarse rápidamente de una situación incómoda.

“En mi mente yo dije: ‘voy a librar la situación haciendo algo sin que sea el beso’”, afirmó el conductor. “Apenas pasa esto, obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije: ‘¿yo qué hice?’”

Entonces, procedió a disculparse con Daniella Álvarez: “Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué. Me disculpo con mi pareja, porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué”.

Además, Daniel Arenas aprovechó para resaltar el respeto y admiración que siente por Adamari López y el resto de sus compañeras, con las que espera desarrollar una buena amistad, pero aclaró que nada más que eso, que no tiene ninguna otra intención oculta.