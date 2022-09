Daniela Álvarez niega boda con Daniel Arenas pero cuenta sus planes a futuro

Daniela Álvarez aprovechó la invitación al programa “Lo Sé Todo” para aclarar algunos rumores que estaban circulando por ahí sobre una boda secreta y posible embarazo.

La modelo aclaró que todavía no se ha casado con el actor Daniel Arenas, rumor que ha cobrado fuerza últimamente debido a que ambos se fueron de viaje al continente europeo, donde visitaron varios países como Italia, Grecia y Francia.

Muchos llegaron a creer que tal y como lo hicieron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, Daniela Álvarez y su pareja se habían casado en secreto y su viaje era en realidad era su luna de miel.

Sobre la supuesta pancita que tenía, dijo que se debió a que aumentó de peso en sus vacaciones: “No, cero, será que me engordé en el paseo, sería lo máximo que pudo haber ocurrido. Me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, no”.

La relación entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas va tan en serio que planean tener dos hijos

En otra entrevista, Daniela Álvarez afirmó que su relación con el popular galán de telenovelas va muy bien, ya que ambos comparten sueños y tienen planes similares a futuro, como el de formar una familia.

“Queremos y soñamos desde toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos para toda la vida, es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos”, compartió la ex Miss Colombia.

Con respecto a la cantidad de hijos que quiere tener, dijo que le gustaría dos: “Siempre he pensado en que quiero gemelos y que sea en la misma barriga un hombre y una mujer, lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla”, expresó Daniela Álvarez.