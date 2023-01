¿Ganará más? Vetan a árbitra mexicana y ahora enamora en redes

El futbol es el deporte más seguido en todo el mundo. Con una gran cantidad de encuentros, los partidos deben ser liderados por un árbitro, mismos que suelen estar en el ojo del huracán por sus tomas de desiciones. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar una juez que se está robando el corazón de todo el internet.

Valeria Andrade es una deportista mexicana y creadora de contenido que cuenta con más de 115 mil seguidores en Instagram. La atleta ganó fama por ser abanderada de la Federación Mexicana de Futbol, sin embargo, una publicación hizo que la vetaran de tal organización, pero ¿Qué fue lo que hizo?

A inicios de 2022, Valeria fue acusada de violar el reglamento de la Femexfut ya que promocionó una casa de apuestas en sus redes. Esto está totalmente prohibido en el gremio del futbol mexicano y más en alguien que imparte justicia en la cancha. Según la mujer, lo realizó para dar más visibilidad a las liga femenil, mas después aceptó su error.

“Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, cualquier error lo puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo lo cometí de otra manera, pues no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande”, comentó a la cadena ESPN.

Ahora roba corazón en sus redes

Tras lo sucedido, Andrade se enfocó, en su gran mayoría, a sus redes sociales. Con una serie de video y fotos, Valeria demuestra las rutinas que realiza para tener un cuerpo sano, mismo que causa un gran furor entre sus seguidores. Incluso, algunos de sus seguidores piden que la exárbitra abra un perfil, para sus fans más fieles, en OnlyFans.