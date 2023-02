Ozzy Osbourne se retira: ‘Nunca habría imaginado que mis días de gira acabarían así’

Ozzy Osbourne es de esos artistas que ya son señalados como leyenda. Considerado como uno de los mejores cantantes de rock y metal, logró popularidad por ser el vocalista de Black Sabbath para luego emprender una carrera en solitario.

El cantante británico, de 75 años, inició su carrera a los 19 años de edad, pero sus excesos en su juventud le están cobrando factura y este miércoles decidió informar al mundo que se retira de los escenarios.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Como todos ustedes saben, hace cuatro años tuve un grave accidente en el que me dañé la columna vertebral. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, un innovador tratamiento, mi cuerpo sigue estando físicamente débil”, informó en una carta publicada en sus redes sociales.

El músico reconoció en el texto que no está “preparado físicamente para viajar”. “Nunca habría imaginado que mis días de gira acabarían así”, dijo.

El cantante más polémico de la historia del heavy metal ya no se subirá más a un escenario de forma itinerante y por el mundo.

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus entradas durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido, como sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos. Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me jode, más de lo que nunca sabrán”. Quiero agradecer a mi familia……mi banda…….mi equipo……mis viejos amigos, @JudasPriest, y por supuesto, mis fans por su interminable dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca jamás soñé que tendría.

En el escrito deja una esperanza a poderlo ver en directo, aunque ahora mismo resulta una posibilidad remota: “Mi equipo está buscando ideas para poder actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”.

Osbourne fue despedido de Sabbath en 1979 debido al abuso de sustancias y por su problemático carácter.

Desde los ochenta estuvo siempre acompañado por la afilada empresaria Sharon Osbourne, su mujer, su manager y su salvadora: ella fue la que le rescató de una drogodependencia y de un alcoholismo que le llevaron a su médico a decirle: “Lo raro es que esté usted vivo”.

