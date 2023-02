¡Lo esperó todos los días! Tras varios meses, perrita se reencuentra con su dueño

Los perritos son considerados como uno de los animales más fieles. Existen una infinidad de videos que muestran el gran corazón que tienen por sus dueños, por eso, los peludos sufren de gran manera cada vez que sus seres queridos tienen que irse. Afortunadamente, hay momentos donde los canes vuelven a ver a las personas y explotan de felicidad, tal como la perrita que recibió a su amado a las afueras de un aeropuerto.

Mediante la red social Faecbook, un medio local se encargó de compartir la grabación del hermoso momento donde se reencontraron los amigos. Según lo relatado, el hombre se tuvo que ausentar por razones laborales, mas dejó a su mascota en buenas manos que cuidaron y alimentaron al animal.

La también ama de la perrita, de raza poodle, expresó que “No está acostumbrada a estar sola. De hecho, mientras Oliver -el dueño de la perrita- estaba en el sur, le puse una cámara para ver qué hacía. Así me di cuenta que dormía todo el día en el canasto donde había ropa de su papá”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la red social de Facebook, donde se pueden leer mensajes como “Tán noble que son estos peluditos, los amo, su nobleza es incondicional”, “Ese amor es puro y sinsero tengo mis dos bebés y los amo me demuestran amor y cariño todos los días .no los abandonen ellos”, “Cosita hermosa, son lo mejor de este mundo”, o “Ellos nos dan amor incondicional no olvidan son seres maravillosos”.