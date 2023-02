Crítica despiadada a las hijas de Marco Antonio Solís por sus atuendos en la boda de Marc Anthony

Las estrellas y figuras del entretenimiento bailaron, compartieron y disfrutaron en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira. La ceremonia y recepción se realizó en Miami, ciudad en la que se concentra una importante representación de la comunidad latina en los Estados Unidos.

Marco Antonio Solís, una leyenda en el mundo de la música y amigo de Marc Anthony, acudió al evento para brindar sus saludos a la feliz pareja.

“El Buki” fue a la boda junto a su esposa, Cristy y sus dos hijas: Alison y Marla, quienes sufrieron una crítica despiadada por sus atuendos en el importante evento.

¿Cómo estaban vestidas Marla y Alison? ¿Qué tenían sus vestidos que hizo estallar a los “especialistas de la moda” en las redes sociales? En primer lugar, los colores de ambos atuendos eran llamativos.

Alison tenía un vestido puffyball de color amarillo y con detalles en la costura en los que se le veía la piel. Acompañó su atuendo con collar de plata, aretes del mismo estilo y sus uñas pintadas de rojo.

Mientras que Marla llevó un vestido estilo tuvo en el que una pierna quedaba al descubierto y un escote bastante pronunciado. Eligió un azul eléctrico que parecía correcto para la ocasión, el clima y la hora en la que se realizó la boda.

Sin embargo, para los internautas de la cuenta de Alison, los atuendos de ambas no eran los adecuados.

“¿Así o más producidas las Bukis? El dinero no compra ni la clase, ni el buen gusto”; “Tanto dinero en una sola foto y tanta falta de elegancia. No cabe duda que el dinero no compra la clase”; “Qué corrientes”; “Con tanto dinero, y no tienen un buen asesor de moda”; fueron algunos de los comentarios negativos de los que fueron blanco las hijas de Marco Antonio Solís, según recoge Milenio.