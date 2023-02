Osvaldo de León confiesa que dentro de poco posará para una revista “sexy”

Osvaldo de León compartió hace poco que, gracias a su buen físico, una revista se puso en contacto con él para realizar una sesión de fotos subidas de tonos y de ese modo complacer a su fanaticada.

El actor de 38 años de edad sigue manteniendo en muy buen estado físico y confesó que esto se debe a que le gusta ejercitarse bastante, ya que siente que el ejercicio le llena de energía.

Osvaldo de León aseguró que dentro de poco se revelará las fotos donde posó con poca ropa, pero de momento no puede revelar muchos detalles al respecto, solo dijo que era una revista de esas “sexys”.

Osvaldo de León comparte su secreto para mantenerse en forma

El actor, que actualmente forma parte de la telenovela “Perdona Nuestros Pecados”, reveló que la práctica regular de ejercicio y llevar una buena alimentación son la clave para obtener buenos resultados.

Admitió, que en lo que respecta al ejercicio, suele ser un poco intenso, pues cuando le toca grabar en un hotel, siempre pide permiso para poder usar el gimnasio, o cuando está grabando en Televisa, aprovecha cuando tiene ratos libres para irse a ejercitar en el gym de la televisora.

Osvaldo de León también comentó que llevar una dieta rica en proteínas lo ayuda a recuperar la energía que pierde en el gimnasio, y aceptó consumir algunas vitaminas, pues ha probado otras cosas, pero sentía que no le servían de nada.

El actor #OsvaldoDeLeón confesó lo mucho que cuida su físico, por eso ya le propusieron posar en una revista, dejando muy poco a la imaginación.#DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/S7kwgyiTuZ — De Primera Mano (@deprimeramano) February 2, 2023

“Estoy entrenando así, a full, y me da más energía, o sea, no me siento cansado, me estoy casi preparando para el siguiente proyecto”, dijo el actor para el programa “De primera Mano”.