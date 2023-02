Vainilla Ice reveló la razón por la que rechazó la propuesta de matrimonio de Madonna

En 1990, Vainilla Ice lograba su primer éxito comercial con la canción ‘Ice Ice’ alcanzando la fama de forma inmediata, y llegando a conocer figuras que antes veía muy lejos; como por ejemplo Madonna.

La reina del pop se encontraba saliendo de una corta relación con el actor porno Tony Ward, tras divorciarse con Sean Penn, cuando decidió asistir a una presentación de la estrella de ese momento, Vainilla Ice.

El resto de la historia se resumen a una relación de intensos 8 meses, donde el artista de para ese entonces, 20 años, logró atrapar el corazón de la consagrada cantante, de 30.

Muchos detalles de esa relación apuntaban hasta a una propuesta de matrimonio que ‘Ice’ había rechazado de la diva de ‘La Isla Bonita’.

Sobre esa situación fue consultado el rapero de ahora 55 años, en el podcast de Jenny Hutt, Just Jenny.

“Madonna quería casarse”

Robert Matthew Van Winkle, el nombre real del cantante, señaló que durante los meses de relación, Madonna siempre se mantuvo dispuesta a formalizar su relación a niveles más serios.

“Las cosas iban demasiado rápido, y yo pensaba: ‘¿Qué?’ Creía que éramos los hombres los que supuestamente teníamos que hacer eso [proponer matrimonio] y además no entendía lo que pasaba. Le dije que esperara, que íbamos muy rápido, que recién estaba comenzando y que era demasiado joven para casarme”, recordó Van Winkle,

A pesar de lo intensa que fue su relación, el rapero manifestó que una vez se encontraban en la intimidad del hogar, la pareja pasó a ser algo ‘normal’, distinto a lo que muchos piensan.

“Cuando le sacas a un noviazgo el factor de la estelaridad, entonces termina siendo una relación entre dos personas igual a la de cualquier otra pareja”. Por lo tanto, cuando la cantante editó su famoso libro Sex en 1992, Vanilla Ice se sintió traicionado. “El libro era medio promiscuo”, disparó el rapero. “Y además yo aparecía ahí, pero no había consentido eso. No quería formar parte de eso. Le pregunté cómo pudo haberme hecho algo así, porque pude haberla demandado. Le dije que no me gustaba la controversia, que no la necesitaba, que era mejor tomar caminos separados”.

Según Ice, Madonna lo llamó varias veces para arreglar la relación. “No estaba feliz, estaba mal, y yo tenía que cortarle el teléfono varias veces, pero eso fue todo (...). Sigo pensando que es una leyenda, una de las grandes artistas de todos los tiempos”, expresó Van Winkle, quien terminó casándose con la empresaria Laura Giaritta en 1997 y divorciándose en 2016.