Laura Bozzo defiende a Paty Navidad tras críticas de Niurka

Desde el momento en el que Niurka Marcos realizó comentarios negativos con respecto al físico de Paty Navidad, algunas celebridades se han manifestado en defensa de esta última, tal es el caso de Laura Zapata quien criticó a la Vedette por sus declaraciones y ahora se le une a esta Laura Bozzo.

Fue durante un encuentro con los medios que la animadora peruana dio a conocer su opinión sobre lo dicho por la cubana a Paty Navidad, aclarando primero que nada que entre ella y Niurka no había ningún tipo de conflicto. “Yo no tengo ningún conflicto con Niurka, simplemente con ella tengo una relación de cariño y de odio, de odio y de cariño”, dijo.

No obstante, con respecto a la polémica entre la cubana y la actriz dijo que no era la manera correcta de decir las cosas. “No me gustó la forma que habló de Paty Navidad, con las reservas del caso porque yo tengo un concepto de Paty que no es muy bueno que digamos”, confesó.

Asimismo, dijo que la idea tampoco es denigrar a la mujer. “Eso de ofenderla que si está gorda a mí me choca, me parece denigrar a una mujer, me parece que en el físico tampoco está la belleza; una puede ser gorda, flaca, lo que sea, eso me dolió”

De esta manera, Laura indicó también que le pareció humillante en que Niurka dijera eso sobre Paty. “Me dolió, me pareció horrible, humillante”, dijo, recordando un momento que quedó marcado en la vida de Alicia Machado “Lo que le hicieron a Alicia Machado, por ejemplo, cuando estaba en Miss Universo, eso de ‘Gorda’, ‘Gorda’, ‘Gorda’, no me parece”.

Para finalizar, agregó que lo único que le pedía a la cubana era respeto al género femenino. “Yo le diría a Niurka que por favor un poquito de respeto hacia las mujeres”.