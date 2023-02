Pedro Pascal dejó en claro que sus raíces latinas están intactas

“Amo a este chico. Tan feliz de verlo hacerlo tan bien”, escribió Mark Ruffalo. Mientras que Ana de la Reguera agregó, “Que bien hablas el inglés. que emoción!!!!!!” y Diego Boneta, “orgullo latino”.sa serie The Last of Us, estuvo de invitado en el programa Saturday Night Live, donde habló de sus raíces latinas, como parte del monólogo.s

Pascal, nació en Chile, pero como él mismo lo narró, a los 9 meses salió del país cuando sus padres escaparon del régimen represivo de Augusto Pinochet, junto a sus padres y hermana.

“Fueron tan valientes, y sin ellos no estaría aquí en este maravilloso país. Y ciertamente no estaría parado aquí con ustedes toda esta noche. Muchos de sus parientes todavía están en Chile y les encanta dar mi número de teléfono cada vez que pueden. Los amo, los extraño, y dejen de dar mi número de teléfono”, bromeó Pascal.

El actor portó una camisera con el nombre de Chile, con la que se despidió del programa estadounidense, donde también estuvieron Coldplay y Sarah Paulson.