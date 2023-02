Andrés García recibe apoyo económico de Anahí Puente para cuidar su delicado estado de salud

El estado de salud de Andrés García sigue pendiendo de un hilo, tras las reiteradas crisis que ha vivido desde que en 2022 fue diagnosticado con cirrosis hepática y que el propio actor aseguró que es la peor enfermedad del mundo: “He tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios y, sin duda, esto es lo más desagradable del mundo”, precisó en una entrevista.

Su esposa Margarita Portillo no lo ha dejado sólo ni un momento, a pesar de las circunstancias convulsas en el entorno del intérprete de Pedro Navaja, con respecto a la repartición de sus bienes.

Portillo lo ha cuidado las veces que ha tenido que permanecer en el hospital y en el reposo que cumple en su casa de Acapulco.

Paradójicamente a pesar de los tres hijos que procreó en sus relaciones pasadas, Andrés García se encuentra prácticamente solo, si no fuera por el apoyo que le brinda Margarita y la ex RBD, Anahí Puente con quien tiene una bonita y estrecha amistad que surgió tras compartir roles en la telenovela “Mujeres engañadas”, donde interpretaron papeles de padre e hija.

Desde que la actriz de 39 años se enteró de los problemas de salud de Andrés no ha dejado de estar pendiente de él, en diciembre pasado le envió un médico neumonólogo para que lo chequeara. El galán de telenovelas le agradeció el gesto y la mexicana le respondió públicamente.

“Te adoro con todo mi corazón. Tu sabes q cuentas conmigo incondicionalmente. En esta vida hay q tener buena memoria y nunca olvidar quien fue bueno contigo. Si la gente supiera REALMENTE todo el tiempo y el cariño que tú y Margarita me dieron en mi adolescencia sabrían toda la gratitud qué hay en mi corazón. Ahora me toca a mi y todo lo q esté en mis manos lo haré siempre. Mi familia te ama por que conocen perfectamente la historia. ❤️ aquí estoy para ustedes como se los digo todos los días en privado”.

La compañera sentimental del actor de cine declaró para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, que Puente de 39 años los ha apoyado económicamente, refirió que con ella tiene una excelente comunicación.

“Desde antes me estuvo ofreciendo toda la ayuda, todo lo que se pudiera necesitar, etcétera. Siempre está y me sigue ayudando, siempre está al pendiente y me saluda todas las semanas, todo esto”, dijo Portillo.

Los primeros días de enero Anahí viajó a Acapulco junto a su esposo, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco y visitaron a Andrés García.

El encuentro fue compartido en redes sociales y las fotografías hablaron por sí solas, la satisfacción, agradecimiento y alegría que siente uno por el otro.