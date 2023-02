Jay Wheeler hace palpitar el género urbano

Jay Wheeler comienza a cosechar los frutos de su trabajo con boletos agotados para sus conciertos en grandes foros en Latinoamérica. Ahora, tendrá su primera presentación en vivo antes los mexicanos con una serie de shows como parte de Emociones World Tour.

“Ahora mismo (México) es uno de los lugares más importantes de mi carrera, no solamente porque me aman y me quieren, sino porque también es el lugar donde más me escuchan. Tengo mucho que agradecerles y -obviamente- estoy aquí por eso mismo. Vengo a decirles... ¡Gracias!”, dijo el exponente del urbano.

Durante su visita a México para promocionar sus fechas y viviendo una plenitud en todos los sentidos, puntualizó en qué momento se encuentra.

“En un momento de crecimiento, como que en la parte de en medio de la balanza (risas) que si me echo para atrás y no trabajo, pues me puedo caer, pero si sigo trabajando un poquito más, sigo subiendo. Me considero que estoy en medio, no de mala forma, ni menospreciando mi trabajo... ¡Para nada!, porque hemos hecho un excelente trabajo. Reconozco que como artista me falta mucho más y que puedo lograr mucho más”, detalló.

Jay Wheeler ha realizado colaboraciones con Cauty, Lenny Tavarez, Noriel, Alex Rose, Bryant Myers, D Ozi y Larry Over. Su talento continúa posicionándolo como un fenómeno importante en la industria musical que lo reconoce como “La Voz Favorita”.

“En el mundo del género urbano hay todo tipo de clases y artistas; algunos son muy humildes y otros que simplemente son artistas que no quieren ser humildes. Trato de ser un artista profesional, de tratar con respeto a las personas y, tal vez, no soy el más humilde, pero trato de ser lo más que puedo (risas). Somos bien unidos (reguetoneros) pero hay personas que no , así es el mito del género, donde hay muchísima gente buena pero también mala”.

“A México lo amo con todo el corazón, porque ha cambiado mi vida y tengo mucho que agradecerle” — Jay Wheeler

La música urbana suma casi 30 años de historia y Wheeler reconoció que hoy en día, Bad Bunny, es el exponente que encabeza el género.

“Creo que Bad Bunny es el claro ejemplo que no tienes que cambiar tu personalidad ni el idioma para ser reconocido. Yo soy un loco y un payaso que siempre estoy haciendo reír a todo el mundo, ese soy yo. Estoy de acuerdo con él, que no tienes que cambiar el estilo, la personalidad ni lenguaje para las canciones. Me gusta la música en inglés, en algún momento quiero hacer música en inglés, pero ya es más personal”, dijo.

Con muchas inquietudes por delante, el también productor tiene en la mira la actuación y el doblaje.

“Tengo que romper el hielo en cuanto a la actuación, porque me da un poquito de pena cuando estoy actuando. Creo que puedo lograr romper ese hielo, así como he roto otras barreras y otras paredes que me complicaban en la inseguridad. Quiero hacer muchas cosas fuera de la música, pero tengo un sueño hace mucho tiempo, se lo había comentado a mi esposa, de que quería hacer como un voice actor (doblaje) y pues me voy a dedicar a practicar primero para hacerlo bien”.

Etapas de Jay Wheeler

Inicio. El puertorriqueño José Ángel López, mejor conocido como Jay Wheeler, inicio su carrera musical desde muy pequeño, y se dio a conocer haciendo covers y videos para Instagram y Youtube.

Matrimonio. El artista puertorriqueño recién se casó y reveló que eso le brindó una salud mental, “somos mejores amigos, somos novios, somos esposos y nos llevamos muy bien. Ha sumado mucho a mi salud mental, a mi carrera y gran parte del hombre que soy, es por la esposa que tengo”.

México. “Me ha puesto en una posición súper bendecida. Muchos jóvenes y muchos chamaquitos sueñan con estar en la posición que estoy yo. Trabajo mucho para darle lo mejor de mí siempre y hasta el día que decida no cantar nada”, finalizó.

Próximos conciertos en México