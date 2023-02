Pablo Montero sale a defenderse: “ya estoy cansado de limpiar mi nombre”

El actor y cantante Pablo Montero ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de su carrera, precisamente el día de ayer se dio a conocer la demanda que enfrenta por presunto abuso sexual en el estado de Chiapas, pero hasta el momento la información es escasa.

En primera instancia comenzaron a surgir rumores sobre una orden de aprensión en contra del actor, pero rápidamente la Fiscalía General del Estado de Chiapas desmintió esta declaración, así como también la solicitud a la Interpol para que emitiera una ficha roja.

Pablo Montero desmiente acusaciones

Los hechos que fueron denunciados por parte de la joven identificada como Ximena N ocurrieron a finales de 2022, luego de que supuestamente el interprete de 48 años invitara a las dos chicas a una fiesta después de una de sus presentaciones.

Pablo Montero había guardado silencio sobre la investigación que se encuentra en curso; sin embrago, ahora que se volvió pública, el cantante habló al respecto para defender su nombre y negar las acusaciones.

“Yo no soy así y nunca voy a hacer eso. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale madre lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que soy” dijo.

Las declaraciones se dieron a través de una llamada con la revista TVNotas, quienes lograron hablar con el cantante para saber sus impresiones al ser acusado de abuso sexual, quien de inmediato expresó enojo por los señalamientos; no obstante dijo que continuará con los planes de sus próximas fechas, sin dejar de lado la cooperación con las autoridades correspondientes.

“Tengo a mis hijas, tengo mi familia, tengo a mi mamá, sufro mucho por mis cosas que me pasan, pero esto no me va a hacer temblar las piernas. No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar mi nombre, no hice nada” finalizó.