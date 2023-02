Manuel Mijares cumple 65 años: lo celebra pleno, agradecido y feliz por su vida personal y profesional

Este 7 de febrero Manuel Mijares celebra su cumpleaños 65, también 37 de carrera profesional llena de éxitos donde ha tenido la oportunidad de grabar 32 discos. El cantante nacido en Ciudad de México es conocido también por su nombre artístico, Mijares, ha confesado que en esta nueva vuelta se siente muy agradecido por todo lo que vivido.

“Este año que cumplo 65, lo recibo pleno, todo el aprendizaje que uno va adquiriendo durante los años siempre he tratado de aprovecharlo, soy muy feliz personalmente, tengo dos hijos maravillosos, espero que el trabajo que hemos hecho Lucero y yo con ellos les dé una gran formación, una buena educación, son agradecidos con la vida, con la gente, disfrutan lo que hacen y eso hace que te sientas feliz, que ellos vayan caminando bien por la vida”, comentó Mijares en una entrevista.

Con esta celebración el intérprete de “Si me tenías” recordó los 37 años de trayectoria musical en la que ha tenido la oportunidad de grabar 32 discos, dijo sentirse agradecido con el apoyo y atención que recibe de su público que lo animan a seguir adelante.

Manuel Mijares quiere seguir sorprendiendo a sus fans con su música por ello no tiene en planes retirarse todavía, “que a la gente le siga gustando mis canciones y que vaya a los conciertos, me dan ganas de hacer más cosas, tanto profesional como personalmente y bueno hay que sortear todo lo que va apareciendo, muchos obstáculos que tienes que brincar, pero en tu cabeza tienes que tener esa convicción de aprender siempre”, dijo muy entusiasmado.

El intérprete de “El privilegio de amar” está convencido que como artista hay que seguir caminando y hacer cosas que al público le gusta, sin embargo, está convencido que no fue hecho para el mundo de la actuación.

“Sólo hice la película con Lucerito en el 87, la de “Escápate conmigo” y de ahí no tuve nada de ver con la actuación, creo mucho en la preparación y no me llama la atención seguir ese camino, es más en los videos en los que se tiene que medio actuar yo prefiero sólo cantar y que alguien más haga la actuación, no es lo que me gusta y creo que tenemos que respetar lo que cada quien hace”.

“Uno entre mil”: el tema que más lo representa

Mijares confesó que el tema “Uno entre mil”, lanzado en 1988, es una de las letras que más lo representa ya que habla del deseo de una persona de conseguir las cosas que quiere en la vida.

“Son muchos obstáculos que tienes que sortear, hasta que te conviertes en uno entre mil, fueron muchos años para conseguirlo, estuve diez años antes haciendo centros nocturnos, coros con Emmanuel, hasta lograr lo que quieres”, comentó durante la entrevista enmarcada en su cumpleaños.