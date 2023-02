Ella es Gracie, la modelo de OnlyFans que rompe estereotipos en OnlyFans

OnlyFans es una de las plataformas más usadas para vender y consumir contenido explícito. Po eso, miles de usuarios acceden a este portal para encontrar un perfil al cual suscribirse y disfrutar de todo el material exclusivo que ofrecen las modelos. Tal como el que tiene Grace Bon, quien se está popularizando por romper estereotipos.

Con unas ‘curvas’ totalmente distintas a las que hay en OnlyFans, Gracie cuenta con un perfil al cual se puede acceder pagando 10 dólares mensuales. Todo aquel que se suscriba podrá ver más de mil 300 fotos y videos d onde muestra que su cuerpo es perfecto pese a lo que digan en redes sociales.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para narrar el cambio físico que logró en solo cuatro años: “Todo inició amando mi cuerpo de 300 libras (136 kilos). Y aun así muchos me dicen: ‘pero es que si lo hubieras amado, te hubieras quedado así y no hubieras cambiado’. La verdad es que yo lo amaba tanto que quería cuidarlo y decidí salvarme”, es parte del texto que colocó la creadora de contenido.

Gracie continuó y expresó que no se conformó con quejarse de su dolor de rodillas: “tampoco me conformé con no poder respirar bien cuando caminaba”.

Con respecto al estereotipo de ser una modelo en OnlyFans, la mujer finalizó: “Ser flaca no te hace saludable; ni ser fitness te hace superior… todos tenemos nuestros tiempos, procesos y ninguno conoce la condición o estado de salud de una persona con sobrepeso. Así que si ves a alguien pasando por un mal momento por su talla, quiérelo mucho y entiende que no sabes por lo que está pasando. Puede que ese cariño es lo único que necesite para verse con ojos de amor”.

Gracia cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, donde recibe una gran de comentarios positivos como “Moraleja: nunca ignores a la chica tímida del salón”, “Su ex debe de estar arrepentido ahora .....querer es poder, muy linda” o “Amar tu cuerpo no es ir donde un cirujano es hacer ejercicio y mucha dieta aguantarse la boca”.