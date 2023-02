Después de un emocionante 2022, que incluyó una gira norteamericana con entradas agotadas, Big Time Rush dio a conocer su nuevo sencillo “Can’t Get Enough” antes de su llegada a Sudamérica.

Esta semana Big Time Rush realizó una aparición especial en el programa TODAY de la NBC para estrenar en exclusiva su esperado nuevo single “Can’t Get Enough” y anunciar su próxima gira Can’t Get Enough Tour. La actuación en TODAY fue la primera interpretación en vivo de la nueva canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La gira Can’t Get Enough verá a Big Time Rush llevar su singular estilo pop a más de 35 mercados de Norteamérica a partir del 22 de junio, recorriendo Sur América durante los meses de Febrero – Marzo y cerrando su paso por los mercados Hispanos en México, durante el mes de Agosto, en el marco del “Forever Tour”.

Big Time Rush anuncia serie de conciertos en México. / Foto: Twitter @bigtimerush

“La historia detrás de la canción no es muy complicada”, afirma la banda sobre el nuevo sencillo. “En pocas palabras, ‘no tenemos suficiente´, no nos cansamos de hacer música nueva y no nos cansamos de actuar para todo el mundo. Estamos influenciados por muchos artistas, estilos y décadas diferentes. “Can’t Get Enough” es un guiño a la era disco. Estamos deseando que todo el mundo escuche la canción y todo en lo que hemos estado trabajando.

La gira Can’t Get Enough va a ser un viaje salvaje. Desde nuestros primeros conciertos en 2021 hemos decidido que esto no es una reunión: esto es un regreso. El Can’t Get Enough Tour va a ser más grande que nunca. Nos estamos esforzando por hacer el mejor show posible para que cada noche sea realmente especial. Va a ser una gira que no querrás perderte”.

La gira “Forever Tour” de 2022, realizó 45 conciertos por Norteamérica con críticas muy favorables, incluido un concierto con todas las entradas agotadas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York y en todas las fechas de su gira por México. Forever Tour iniciará a fines de febrero en Sudamérica con conciertos en Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

18 de agosto | Palacio de los Deportes - CDMX

21 de agosto l Auditorio Telmex - Guadalajara

23 de agosto | Auditorio Citibanamex - Monterrey

Check out the Can’t Get Enough 2023 tour dates ➡️➡️



Big Time Rush Fan Club member presale starts Tuesday at 10am Local time. Sign up today on our website@MAXMusic @jax pic.twitter.com/89TXzySpCP — Big Time Rush (@bigtimerush) February 6, 2023