TOMORROW X TOGETHER obtiene el #1 en la lista Billboard 200. / Foto: BIGHIT MUSIC

La ‘it band’ de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) debutó su quinto EP en la cima del Billboard 200. Esta es la primera vez que la banda encabeza el Billboard 200 desde su debut en marzo de 2019. The Name Chapter: TEMPTATION se lanzó el 27 de enero.

TOMORROW X TOGETHER estrena ‘The Name Chapter: TEMPTATION’. / Foto: BIGHIT MUSIC

Según Billboard, The Name Chapter: TEMPTATION registra la semana de ventas más grande para cualquier álbum desde que Midnights de Taylor Swift debutó en el #1 con 1.14 millones de copias vendidas en la lista del 5 de noviembre de 2022.

The Name Chapter: TEMPTATION es el séptimo lanzamiento de TOMORROW X TOGETHER en figurar en el Billboard 200.

Sus posiciones más altas en el Billboard 200 son las siguientes:

The Dream Chapter: STAR (EP) en el #140 (16 de marzo de 2019)

(EP) en el #140 (16 de marzo de 2019) minisode 1: Blue Hour (EP) en el #25 (21 de noviembre de 2020)

(EP) en el #25 (21 de noviembre de 2020) The Chaos Chapter: FREEZE en el #5 (19 de junio de 2021)

en el #5 (19 de junio de 2021) minisode 2: Thursday’s Child (EP) en el #4 (28 de mayo de 2022)

(EP) en el #4 (28 de mayo de 2022) The Name Chapter: TEMPTATION en el #1 (11 de febrero de 2022)

Lanzamientos en Japón:

Chaotic Wonderland (EP) en el #177 (18 de diciembre de 2021)

(EP) en el #177 (18 de diciembre de 2021) STILL DREAMING en el #173 (27 de febrero de 2021)

En 2022, TOMORROW X TOGETHER vio su nombre en la lista oficial de fin de año de Billboard 200 como el único acto de k-pop además de BTS. El cuarto EP de la banda, minisode 2: Thursday’s Child, también ocupó el tercer lugar en el informe de Luminate de 2022 para las mejores ventas de CDs en Estados Unidos después de Taylor Swift y BTS.

TOMORROW X TOGETHER planea visitar a sus fans de todo el mundo en su segunda gira mundial ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: SWEET MIRAGE>’ con 21 conciertos en 13 ciudades, iniciando en marzo.