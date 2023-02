Manelyk elimina video y se disculpa por supuesto comentario transfóbico

La influencer mexicana Manelyk González se encuentra en el ojo público luego de que se difundiera el video de su más reciente Podcast ‘Hoy toca’, pues según indican los internautas, esta realiza comentarios transfóbicos mientras habla con el maquillista Víctor Guadarrama.

“Las trans están de moda, ligan cabr** y todo el mundo quiere con ellas, yo tengo muchos conocidos que les mam* las trans y tengo amigas trans que son súper guapas, es la sensación del momento”, dijo la modelo, a lo que Guadarrama respondió: “Muchos las presumen y las besan en los antros. En su mente muchos piensan que están con una mujer”, por lo que Manelyk, haciendo señas con sus manos que se relaciona con la zona íntima masculina dijo: “Pero que calza grande”.

Todo esto hizo que la ex integrante de Acapulco Shore se hiciera tendencia en redes sociales, pero más allá de tener halagos, se realizaron en su mayoría comentarios negativos por lo que esta y el maquillista mencionaron en el programa.

Por este motivo, González decidió eliminar el video de sus cuentas oficiales y pidió disculpas a todos por la confusión que produjo lo indicado en el Podcast, alegando que no fue su intensión ofender a nadie.

“Estoy leyendo comentarios del último video Y ¡NO PODIA ESTAR MAS DE ACUERDO CON USTEDES! EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decido bajarlo”, indica al inicio de la publicación

“Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática, y poco informada”, explicó Manelyk desde Twitter, ofreciendo así disculpas a todos sus seguidores por el mal entendido.

A pesar de todo eso, algunos de los usuarios mostraron su opinión, indicando que ya el mal estaba hecho y que no había más nada que hacer.

“¡Que disculpa de porquería!”.

“Repito, se fijó un tema, se grabó, se produjo el vídeo, ¿Y nadie se dio cuenta de que TODO estaba mal? ¿Es en serio? Y ahora tenemos que tragarnos un: ‘No me di cuenta, lo siento’”.

“Lo que dije, para que las disculpas sean reales: 1) reconocimiento de qué se hizo mal; 2) una reparación del daño y 3) mecanismos para garantizar la no repetición. Tanto tú como Víctor viven y se rodean de la comunidad LGBT, entre ellas personas trans. Hay que sensibilizarse”.

Le comentaron algunos de sus seguidores.