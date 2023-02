¿Checo Pérez? Modelo de OnlyFans asegura tener un encuentro con piloto de la F1

Muchas mujeres decidieron adentrarse al mundo de OnlyFans por las ganancias que se obtienen, incluso, algunas dejaron sus empleos y ahora solo se dedican a crear material para todos sus suscriptores. Varias actrices, deportistas y cantantes reciben una gran cantidad de mensajes que piden una cuenta de OnlyFans, tal como los que recibía la atleta Key Alves.

Después de meditar su respuesta, la joven de 23 años escuchó todas las peticiones y aperturó un perfil en la plataforma azul, mas nunca imaginó las aventuras que viviría gracias a vender fotos y videos. Hace unos días, Key reveló que tuvo una cita con un piloto de la F1 , pero ¿De quién se trata?

Según la influencer, Lando Norris, conductor de la escudería McLaren, contactó a la modelo brasileña durante el ‘Gran Premio de São Paulo’.

“Me quedé con un piloto , Lando Norris, que ahora está en la Fórmula 1. Yo no podía hablar nada de inglés y él no podía hablar portugués”, narró la joven en el reality show Big Brother Brasil 2023.

Alves describió cómo fue el acercamiento entre el amante de la velocidad y ella: “Era la Fórmula 1 que se corre en Sao Paulo. Todos los años hay (evento) y vivo allí, así que sabía qué habría y comencé a ver qué pilotos estarían allí. Luego vi su perfil y me envió un mensaje directo . Le deben haber gustado mis fotos, no sé cómo y me escribió en inglés. Traté de contestarle en inglés, pero no sabía hablar y terminamos hablando por mímica”.