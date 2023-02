Thalía y Leslie Shaw: Así nació el vínculo de “respeto” y “admiración” entre ambas artistas

Fue en el año 2020 cuando gracias a la disquera Sony Music, Thalía, Leslie Shaw y Farina se unieron en un solo tema musical titulado ‘Estoy soltera’. Desde ese momento el nombre de la peruana empezó a sonar fuera de su país, y además del éxito que tuvo la canción, esta también recibió elogios por parte de la mexicana.

De esta manera, Leslie contó que fue gracias a la compañía musical mencionada anteriormente que esta colaboración se pudo dar, pues estos le propusieron que para esta canción estuviera acompañada de la intérprete de ‘María la del Barrio’, uniendo también su estilo al rap de Farina, por lo que la peruana inmediatamente aceptó.

“En la disquera me enseñaron la pista, la letra y me encantó. Ellos me propusieron mandarle la canción a Thalía, ella rapidísimo respondió. Me empezó a seguir en Instagram, empezamos a conversar y súper cool”, dijo durante el programa ‘América Espectáculos’.

Asimismo, Shaw confesó que ella siempre ha admirado a Thalía, por lo que verla en persona la llenó de emoción al momento de grabar junto a ella el videoclip. “Yo admiro a Thalía desde siempre, siempre he seguido su carrera. Filmamos el videoclip en Nueva York, fue una experiencia muy bonita, un empoderamiento total”, indicó a la revista Hola.

“La pasamos genial filmando. Ella estaba en el set muy positiva, con todas las ganas. De verdad, es inspirador trabajar con Thalía, que ha trabajado con tantos artistas, que ha pisado tantos escenarios. Por un momento, yo la miraba a ella en lugar de a la cámara. Mi manager me decía que parecía su fan y sí lo soy, es la reina de las latinas”, aseguró.

¿Qué opina Thalía sobre Leslie Shaw?

Según lo comentado por Thalía en su canal de YouTube, la primera vez que escuchó el nombre de Leslie fue cuando esta lanzó su tema ‘La Faldita’ en el 2019 y un poco después, la disquera Sony Music la contactó para que ambas formaran parte de ‘Estoy Soltera’. “Ella me invitó con una elegancia maravillosa, me encantó desde ese primer momento”, aseguró.

Asimismo, durante una conversación con ‘El Comercio’, a la cantante mexicana se le preguntó sobre el futuro musical de Shaw, a lo que esta respondió: “Para ella y para muchas otras jóvenes que se están abriendo camino en la industria, hay tierra fértil para sembrar, hay muy buen mercado, y lo que esta generación tiene a su favor son las redes sociales. Ahora haces un buen video, un buen contenido y ya está, se vuelve global”, dijo, agregando además que ambas se mantenían conversaciones en redes sociales.

¿Tommy Mottola le fue infiel a Thalía con Leslie Shaw?

Recientemente, se ha corrido el rumor en internet que el esposo de Thalía con quien en la actualidad tiene casi 23 años de casada, le habría sido infiel a esta con Leslie Shaw. Lo que al parecer era una simple especulación, pues la peruana afirmó que ella no conoce a Mottola en persona.

Cabe resaltar que estos rumores iniciaron luego de que usuarios notaran que Thalía no había publicado nada en redes sociales, debido a que ella es muy activa en las mismas.