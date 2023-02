Wallows llega a México con primer concierto en solitario

Wallows ofrecerá concierto en México como parte de la gira ‘Tell Me That It’s Over Tour’. / Foto: Ocesa

Una de las joyas contemporáneas del rock alternativo, Wallows, anunció hoy su primer concierto en solitario en la Ciudad de México, para complacer a sus fans de corazón. Lo harán el próximo 30 de marzo en el Lunario, presentando su más reciente álbum Tell Me That It’s Over, estrenado en marzo de 2022. Adquiere tus boletos el 9 de febrero en la Preventa Citibanamex por medio de la Red Ticketmaster o, a partir del 10 de febrero en la venta general.

Wallows es una extraordinaria banda de rock alternativo originaria de Los Ángeles, California, que ha sabido ganarse el gusto del público tanto de los Estados Unidos como de países alrededor del mundo. Compuesta por Baeden Lemasters, Cole Preston y Dylan Minnette, hicieron su debut con su EP Spring en 2018 y, posteriormente demostraron su vanguardia musical con Nothing Happens (2019), su primer álbum oficial, el cual incluye el sencillo certificado Oro “Are You Bored Yet” en colaboración con Clairo.

Después de su segundo EP, Remote (2020), Wallows lanzó en marzo de 2022 su segundo disco de estudio: Tell Me That It’s Over, con 10 canciones grabadas por Atlantic Recording Corporation, que enmarcan la evolución del grupo a través de canciones como “I Don’t Want to Talk”, “Especially You” y “Pleaser”, entre otras.

Con el lanzamiento de su aclamado segundo LP, la banda de Los Ángeles comenzó la gira mundial Tell Me That It’s Over, con más de 100 fechas por los Estados Unidos, Oceanía, Europa y el Reino Unido. En noviembre de 2022, Wallows hizo su debut en México con su gran presentación en el festival Corona Capital, marcando el inicio de una íntima relación con los fans mexicanos.

Este 2023, la banda estará girando por Asia y, posteriormente, acompañará como telonera al legendario trío de punk rock Blink-182 en su gira por Latinoamérica, incluyendo los conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en marzo.

blink-182 regresa a México con un concierto en el Palacio de los Deportes. / Foto: Ocesa

Wallows complacerá a sus fans de corazón con un concierto en solitario donde incluirán sus más grandes éxitos, incluidos “Remember When” y “These Days”, además de presentar su más reciente álbum Tell Me That It’s Over en el Lunario, el próximo 30 de marzo. La Preventa Citibanamex será este 9 de febrero.

MEXICO CITY, we’re adding a headline show at Lunario on March 30th to the dates of our Latin American run. Tickets for Lunario on sale this Friday @ 11am CT. Get the other remaining tickets while you still can. https://t.co/rU8n67Umu7 pic.twitter.com/WE5AouZI2S — Wallows (@wallowsmusic) February 8, 2023

Sigue a Wallows en redes sociales:

Sigue a Ocesa en redes sociales: